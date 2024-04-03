BTSのJ-HOPE、スペシャルアルバム「HOPE ON THE STREET VOL․1」がオリコン週間ランキングで1位を記録！
BTS（防弾少年団）のJ-HOPEが、スペシャルアルバムで日本での熱い人気を証明した。
3日、オリコンが発表した最新週間チャート（4月8日付、集計期間：3月25日〜31日）によると、J-HOPEが先月29日にリリースしたニューアルバム「HOPE ON THE STREET VOL.1」が、「週間デジタルアルバムランキング」に1位で初登場した。
これで、J-HOPEの2枚のソロアルバムが連続でオリコンチャートで1位を記録した。彼は2022年、BTSのメンバーの中で一番最初にソロアルバム「Jack In The Box」を発売し、このアルバムでオリコンの「週間デジタルアルバムランキング」で1位（2022年7月25日付）を達成したことがある。
ニューアルバムのタイトル曲「NEURON（with GAEKO、ユン・ミレ）」と収録曲「i wonder...（with ジョングク of BTS）」は発売当日、オリコンの「デイリーデジタルシングルランキング」でそれぞれ2位、3位を記録して、TOP10内にJ-HOPEの新曲2曲がチャートインに成功した。
「HOPE ON THE STREET VOL.1」は、J-HOPEの芸術的なルーツである“ストリートダンス（street dance）”を題材に、彼のアイデンティティと初心を込めたアルバムだ。同アルバムにはタイトル曲をはじめ、「i wonder...（with ジョングク of BTS）」「lock / unlock（with benny blanco, Nile Rodgers）」「i don't know（with ホ・ユンジン of LE SSERAFIM）」などの4曲の新曲と、J-HOPEバージョンで新たに誕生した「on the street（solo version）」、ソロアルバム「Jack In The Box」の収録曲「what if...」にダンスリミックスを加えた「what if...（dance mix with JINBO the SuperFreak）」の全6トラックが収録された。
3日、オリコンが発表した最新週間チャート（4月8日付、集計期間：3月25日〜31日）によると、J-HOPEが先月29日にリリースしたニューアルバム「HOPE ON THE STREET VOL.1」が、「週間デジタルアルバムランキング」に1位で初登場した。
これで、J-HOPEの2枚のソロアルバムが連続でオリコンチャートで1位を記録した。彼は2022年、BTSのメンバーの中で一番最初にソロアルバム「Jack In The Box」を発売し、このアルバムでオリコンの「週間デジタルアルバムランキング」で1位（2022年7月25日付）を達成したことがある。
「HOPE ON THE STREET VOL.1」は、J-HOPEの芸術的なルーツである“ストリートダンス（street dance）”を題材に、彼のアイデンティティと初心を込めたアルバムだ。同アルバムにはタイトル曲をはじめ、「i wonder...（with ジョングク of BTS）」「lock / unlock（with benny blanco, Nile Rodgers）」「i don't know（with ホ・ユンジン of LE SSERAFIM）」などの4曲の新曲と、J-HOPEバージョンで新たに誕生した「on the street（solo version）」、ソロアルバム「Jack In The Box」の収録曲「what if...」にダンスリミックスを加えた「what if...（dance mix with JINBO the SuperFreak）」の全6トラックが収録された。