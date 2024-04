BTSのJ-HOPE、スペシャルアルバム「HOPE ON THE STREET VOL․1」がオリコン週間ランキングで1位を記録！

BTS(防弾少年団)のJ-HOPEが、スペシャルアルバムで日本での熱い人気を証明した。3日、オリコンが発表した最新週間チャート(4月8日付、集計期間:3月25日〜31日)によると、J-HOPEが先月29日にリリースしたニューアルバム「HOPE ON THE STREET VOL.1」が、「週間デジタルアルバムランキング」に1位で初登場した。これで、J-HOPEの2枚のソロアルバムが連続でオリコンチャートで1位を記録した。彼は2022年、BTSのメンバーの中で一番最初にソロアルバム「Jack In The Box」を発売し、このアルバムでオリコンの「週間デジタルアルバムランキング」で1位(2022年7月25日付)を達成したことがある。

ニューアルバムのタイトル曲「NEURON(with GAEKO、ユン・ミレ)」と収録曲「i wonder...(with ジョングク of BTS)」は発売当日、オリコンの「デイリーデジタルシングルランキング」でそれぞれ2位、3位を記録して、TOP10内にJ-HOPEの新曲2曲がチャートインに成功した。「HOPE ON THE STREET VOL.1」は、J-HOPEの芸術的なルーツである“ストリートダンス(street dance)”を題材に、彼のアイデンティティと初心を込めたアルバムだ。同アルバムにはタイトル曲をはじめ、「i wonder...(with ジョングク of BTS)」「lock / unlock(with benny blanco, Nile Rodgers)」「i don't know(with ホ・ユンジン of LE SSERAFIM)」などの4曲の新曲と、J-HOPEバージョンで新たに誕生した「on the street(solo version)」、ソロアルバム「Jack In The Box」の収録曲「what if...」にダンスリミックスを加えた「what if...(dance mix with JINBO the SuperFreak)」の全6トラックが収録された。