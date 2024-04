3日、台湾で発生した地震と沖縄で発生した津波を受けて、生田斗真さんが自身のXで現地の方々への思いを綴りました。



【写真を見る】【台湾地震】生田斗真さん「とても心配しています」Xで思いを寄せる





▽▽▽▽ 生田斗真さん X投稿 全文 ▽▽▽▽

沖縄の皆様、そして台湾の皆様

とても心配しています。

我非常擔心沖繩和台灣的朋友們。

To the people in Okinawa and Taiwan.

I'm worried about you.

△△△△ 全文 以上 △△△△

【担当:芸能情報ステーション】