北海道札幌市を拠点に活動する5人組バンド・First Love is Never Returnedが3月15日、東京・渋谷のSpotify O-EASTで開催されたライブイベント「Spotify Early Noise Night #16」に出演。活動休止を経て、現在の思いを語る場面があった。「Spotify Early Noise Night #16」に出演したFirst Love is Never Returned 撮影:石原 汰一、shima

その年の飛躍が期待される国内新進アーティスト「RADAR: Early Noise 2024」に選出されたFirst Love is Never Returned。コロナ禍の影響でメンバーが脱退し、一時は活動休止状態となるが、メンバーチェンジを経て2022年12月に再始動した。2023年には「Rising Sun Rock Festival 2023」に出演するなど、音源を超えるエモーショナルなライブパフォーマンスにも定評がある注目バンドだ。この日のトップバッターを飾ったFirst Love is Never Returned。ボーカルのKazuki Ishidaは「Early Noise Nightのみなさん、楽しみましょう!」とあいさつすると、観客に「あなたの大切なものを、どうか捨てないでほしい」と語りかけ、新体制後にリリースした「シューズは脱がないで」をはじめ、計6曲で観客を魅了した。終盤では、Keita Kotakemoriが「僕ら2022年まで活動を休止していて、この時期になると思うところがあって」と切り出し、各メンバーの加入を経て現体制になったことを述懐。「こんなすごいステージでやらせてもらえて。メンバーが抜けて諦めていた僕たちがいたら、今日は自信を持って『続けろよ』と言える。本当にそういう思いにさせてくれたのは、今日来てくれたあなたたちと、いつもSpotifyを聴いてくれているあなたたちだと思います」とファンへの感謝を伝えながら「最後に僕らの大切な一曲をやって帰りたいと思います。ぜひ最後まで聴いていただけるとうれしいです。北海道札幌市から来たFirst Love is Never Returnedでした! どうもありがとう!」とメッセージを送り、2023年5月にリリースした「Twenty-Twenty」で締めくくった。○「Spotify Early Noise Night #16」First Love is Never ReturnedセットリストM1.シューズは脱がないでM2.泡と文學M3.OKACHIMACHI FRIDAY NIGHTM4.ファンデーションの前にM5.Unlucky!!M6.Twenty-Twenty