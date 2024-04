RIIZE「THE FIRST TAKE」に再登場！初の日本語楽曲「Love 119（Japanese Ver․）」を一発撮りでパフォーマンス

RIIZEは「成長する(Rise)」と「実現する(Realize)」という意味の英単語を合わせて作られたグループ名で、「共に成長し夢を実現して進むチーム」という意味が込められている。2023年9月4日、初のシングル「Get A Guitar」で正式デビュー後、1週間でアルバム販売量101万枚を突破しミリオンセラーを達成。2023年度の授賞式ではデビュー4ヶ月で新人賞4冠を含む全6個の賞を獲得する快挙を成し遂げ、ルイ・ヴィトンのハウスアンバサダーに抜擢されるなどファッション界からも高い注目を浴びている。また、「第38回日本ゴールドディスク大賞」では昨年デビューしたK-POPグループで唯一RIIZEが「Best 3 new artists」を受賞し、デビューから快進撃を続けてきている。

3月22日(金)に「THE FIRST TAKE」初登場として公開されたRIIZEのデビュー曲「Get A Guitar」が大きな反響を呼んでいる中、2曲目の楽曲「Love 119(Japanese Ver.)」が本日4月3日(水)22時に公開される。「Get A Guitar」動画視聴者からのコメントには「天才的な歌唱力」「コーラス綺麗すぎてえぐい。生歌うますぎ」「RIIZE口から音源すぎる」といった歌唱力を絶賛する内容に加えて、「これ本当にすごいのは彼らの一番の強みはダンスパフォーマンスだってこと」といったグループのアベレージの高さを絶賛する声も寄せられている。今回公開される「Love 119(Japanese Ver.)」は、iTunesトップソングチャート全世界9ヶ国で1位を獲得し、全世界16ヶ国でTOP10ランクインしたヒット曲「Love 119」のJapanese Ver.であり、RIIZEにとって初めての日本語楽曲。「THE FIRST TAKE」だけのスペシャルな一発撮りにてどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、ぜひチェックを。RIIZEは5月4日(土)、5日(日)の韓国ソウルを皮切りに、東京・LA・香港・台北・マニラなど全世界9ヶ国地域でRIIZE初のファンコンツアーの開催が決定しており、日本では、5月11日(土)、12日(日)に東京・国立代々木競技場第一体育館にて、2日間限りの公演「2024 RIIZE FAN-CON 'RIIZING DAY' in TOKYO」が行われる。