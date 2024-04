(G)I-DLE ウギ、先行公開曲「Could It Be」イントロビデオを公開…忙しいアーティストの日常を描く

(G)I-DLEのウギが、独創的なムードの先行公開曲を予告した。3日0時、所属事務所CUBEエンターテインメントは公式SNSチャンネルを通じて、ウギの1stミニアルバム「YUQ1」の先行公開曲「Could It Be」のイントロビデオを公開した。公開した映像は、感覚的なモノクロトーンで始まる。ウギはグラビア撮影現場でプロフェッショナルな一面を見せる一方、帰りの車の中では疲れた顔をして、忙しいスケジュールをこなすアーティストの日常を描いている。

続いて、家に着いたウギがドアを閉めた瞬間、画面はカラーへ変わる。ナチュラルなスタイルに変身した彼女はギター演奏を皮切りに散歩、読書など余裕のある時間を満喫して、前のシーンとはギャップのある雰囲気を演出した。映像の後半には、小包を開けてキャンドルの箱に向き合うウギの姿が収められた。取扱説明書を読んでケーキのキャンドルを消すと、家が揺れると同時に暗転し、黒い画面の上に「Your Wish is Granted」というフレーズが登場してウギの願いへの好奇心を刺激する。彼女はこれまで、可愛いビジュアルとハスキーボイスで人気を博してきた。個性あふれるボーカルはもちろん、プロデュース能力を見せて抜群の力量を証明した彼女は、優れたバラエティセンスでテレビでも活躍し“万能オールラウンダー”の一面をアピールした。様々な活動で人々を魅了しているウギが、ソロアーティストとして新たな挑戦に乗り出すだけに、彼女だけの音楽的カラーを披露する「Could It Be」に関心が集まっている。ウギは23日午後6時、音楽配信サイトを通じて1stミニアルバム「YUQ1」をリリースする。フィジカルアルバムは24日から購入できる。