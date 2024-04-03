[4.3 J2第8節](フクアリ)

※19:00開始

主審:御厨貴文

<出場メンバー>

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 1 藤田和輝

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 40 メンデス

DF 67 日高大

MF 5 小林祐介

MF 7 田中和樹

MF 14 椿直起

MF 44 品田愛斗

FW 10 小森飛絢

FW 16 横山暁之

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 19 岡庭愁人

DF 22 佐々木翔悟

DF 24 矢口駿太郎

DF 52 久保庭良太

FW 9 呉屋大翔

FW 77 ドゥドゥ

監督

小林慶行

[栃木SC]

先発

GK 27 丹野研太

DF 2 平松航

DF 17 藤谷匠

DF 33 ラファエル

MF 6 大森渚生

MF 7 石田凌太郎

MF 19 大島康樹

MF 22 青島太一

MF 24 神戸康輔

FW 15 奥田晃也

FW 32 宮崎鴻

控え

GK 1 川田修平

DF 5 大谷尚輝

DF 40 高嶋修也

MF 14 土肥航大

FW 9 イスマイラ

FW 38 小堀空

FW 42 南野遥海

監督

田中誠