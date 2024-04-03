千葉vs栃木 スタメン発表
[4.3 J2第8節](フクアリ)
※19:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 40 メンデス
DF 67 日高大
MF 5 小林祐介
MF 7 田中和樹
MF 14 椿直起
MF 44 品田愛斗
FW 10 小森飛絢
FW 16 横山暁之
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 19 岡庭愁人
DF 22 佐々木翔悟
DF 24 矢口駿太郎
DF 52 久保庭良太
FW 9 呉屋大翔
FW 77 ドゥドゥ
監督
小林慶行
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 2 平松航
DF 17 藤谷匠
DF 33 ラファエル
MF 6 大森渚生
MF 7 石田凌太郎
MF 19 大島康樹
MF 22 青島太一
MF 24 神戸康輔
FW 15 奥田晃也
FW 32 宮崎鴻
控え
GK 1 川田修平
DF 5 大谷尚輝
DF 40 高嶋修也
MF 14 土肥航大
FW 9 イスマイラ
FW 38 小堀空
FW 42 南野遥海
監督
田中誠
※19:00開始
主審:御厨貴文
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 40 メンデス
DF 67 日高大
MF 5 小林祐介
MF 7 田中和樹
MF 14 椿直起
MF 44 品田愛斗
FW 10 小森飛絢
FW 16 横山暁之
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 19 岡庭愁人
DF 22 佐々木翔悟
DF 24 矢口駿太郎
DF 52 久保庭良太
FW 9 呉屋大翔
FW 77 ドゥドゥ
監督
小林慶行
[栃木SC]
先発
GK 27 丹野研太
DF 2 平松航
DF 17 藤谷匠
DF 33 ラファエル
MF 6 大森渚生
MF 7 石田凌太郎
MF 19 大島康樹
MF 22 青島太一
MF 24 神戸康輔
FW 15 奥田晃也
FW 32 宮崎鴻
控え
GK 1 川田修平
DF 5 大谷尚輝
DF 40 高嶋修也
MF 14 土肥航大
FW 9 イスマイラ
FW 38 小堀空
FW 42 南野遥海
監督
田中誠