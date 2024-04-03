清水vs徳島 スタメン発表
[4.3 J2第8節](アイスタ)
※19:00開始
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 57 権田修一
DF 3 高橋祐治
DF 14 山原怜音
DF 28 吉田豊
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 13 宮本航汰
MF 41 白崎凌兵
MF 44 西原源樹
MF 71 中村亮太朗
FW 11 ルーカス・ブラガ
FW 30 千葉寛汰
控え
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
MF 19 松崎快
MF 21 矢島慎也
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 27 郡司璃来
FW 99 ドウグラス・タンキ
監督
秋葉忠宏
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 3 石尾崚雅
DF 5 森昂大
DF 18 エウシーニョ
DF 42 橋本健人
MF 11 杉森考起
MF 20 児玉駿斗
MF 54 永木亮太
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 8 柿谷曜一朗
FW 13 西野太陽
控え
GK 21 田中颯
DF 4 カイケ
MF 14 玄理吾
MF 17 高田颯也
MF 33 中野桂太
FW 15 棚橋尭士
FW 16 渡大生
監督
増田功作
※19:00開始
<出場メンバー>
[清水エスパルス]
先発
GK 57 権田修一
DF 3 高橋祐治
DF 14 山原怜音
DF 28 吉田豊
DF 66 住吉ジェラニレショーン
MF 13 宮本航汰
MF 41 白崎凌兵
MF 44 西原源樹
MF 71 中村亮太朗
FW 11 ルーカス・ブラガ
FW 30 千葉寛汰
控え
GK 1 沖悠哉
DF 5 北爪健吾
MF 19 松崎快
MF 21 矢島慎也
FW 10 カルリーニョス・ジュニオ
FW 99 ドウグラス・タンキ
監督
秋葉忠宏
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 3 石尾崚雅
DF 5 森昂大
DF 18 エウシーニョ
DF 42 橋本健人
MF 11 杉森考起
MF 20 児玉駿斗
MF 54 永木亮太
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 8 柿谷曜一朗
FW 13 西野太陽
控え
GK 21 田中颯
DF 4 カイケ
MF 14 玄理吾
MF 17 高田颯也
MF 33 中野桂太
FW 15 棚橋尭士
FW 16 渡大生
監督
増田功作