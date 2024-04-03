[4.3 J2第8節](ユアスタ)

※19:00開始

主審:井上知大

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 2 高田椋汰

DF 5 菅田真啓

DF 20 知念哲矢

DF 39 石尾陸登

MF 6 松井蓮之

MF 8 松下佳貴

MF 10 鎌田大夢

MF 11 郷家友太

FW 7 中島元彦

FW 98 エロン

控え

GK 1 小畑裕馬

DF 22 小出悠太

MF 24 名願斗哉

MF 27 オナイウ情滋

MF 37 長澤和輝

FW 9 中山仁斗

FW 28 菅原龍之助

監督

森山佳郎

[愛媛FC]

先発

GK 36 辻周吾

DF 5 前野貴徳

DF 19 尾崎優成

DF 21 パク・ゴヌ

DF 33 小川大空

DF 37 森下怜哉

MF 8 深澤佑太

MF 14 谷本駿介

MF 17 茂木駿佑

MF 18 菊地俊介

FW 9 ベン・ダンカン

控え

GK 1 徳重健太

DF 6 谷岡昌

DF 16 三原秀真

MF 13 窪田稜

MF 24 佐藤諒

MF 25 石浦大雅

FW 10 松田力

監督

石丸清隆