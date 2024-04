KINGDOM¡¢4·î30Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤òÍ½¹ð

KINGDOMがニューアルバムでカムバックする。KINGDOMは今月30日、ニューアルバムをリリースして2024年の初の公式活動を開始する。ニューアルバムは、昨年10月にリリースした7thミニアルバム「History Of Kingdom : Part . JAHAN」以降、彼らが約6ヶ月ぶりに発売するニューアルバムだ。メンバーたちの一段階グレープアップした技量はもちろん、新しい音楽とコンセプトを垣間見ることができるものと期待される。

前作を最後に、全7部作で構成されたチャプター1の「History Of Kingdom」の旅程を終えた彼らは、ニューアルバムを通じて2つ目のチャプターの幕を開ける。新年になると同時に、チャプター2の「The Beginning Of New Story : Challenge」のトレーラーを公開して、ファンたちに新しい世界観の始まりを予告した。独創的な世界観を土台に、完成度高い音楽を披露して“シネマティックドル”という名声を得たKINGDOMが、2024年の活動とチャプター2の出発点になるニューアルバムを通じて、どのような姿を見せるか注目が集まる。KINGDOMのニューアルバムは、4月30日午後6時に音楽配信サイトを通じて発売される。