ÂæÏÑ¤ÇM7¡¥3¤ÎÃÏ¿Ì¡¢ÂæËÌ¤Ç¶¯¤¤ÍÉ¤ì
Ãæ¹ñÃÏ¿ÌÂæ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÂ¬Äê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4·î3Æü¸áÁ°7»þ58Ê¬¡¢ÂæÏÑ¤Î²ÖÏ¡¸©²¡ÊÅì·Ð121ÅÙ74Ê¬¡¢ËÌ°Þ23ÅÙ81Ê¬¡Ë¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë7¡¥3¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï12¥¥í¤Ç¤¹¡£¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÅì·Ð121ÅÙ74Ê¬¡¢ËÌ°Þ23ÅÙ81Ê¬¤Ç¡¢ÂæÏÑÅç¤«¤éÌó14¥¥í¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤Î¼þÊÕ200¥¥í°ÊÆâ¤Ç¤Ï¤³¤³5Ç¯´Ö¤Ë¿ÌÅÙ4°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬256²óÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤·¤¿¡£Ê¡·ú¾Ê¤Î¥¢¥â¥¤¡¢Ê¡½£¡¢Àô½£¡¢Ç«ÆÁ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¡¢¾å³¤»Ô¡¢Þ¶¹¾¾Ê¡¢¹¾ÁÉ¾Ê¡¢¹¾À¾¾Ê¤Ê¤É¤Ç¤âÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Á³»ñ¸»ÉôÄÅÇÈ·ÙÊó¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÄÅÇÈµµé·ÙÊó¡ÊÀÖ¿§¡Ë¤òÈ¯Îá¤·¤Þ¤·¤¿¡£½éÊâÅª¤Ê¿ôÃÍ¤«¤éÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¡¢¿Ì¸»¤Î¼þ°Ï¤Ç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤ÊÄÅÇÈ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑ¤Îµ¤¾ÝÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæËÌ¤Ç¤Ï¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¡¢ÂæËÌ¤ÎÃÏ²¼Å´MRT¡Ê¾¹±¿¡Ë¤Ï40¡Á60Ê¬´Ö¤Î±¿¹ÔÄä»ß¤òÈ¯É½¤·¡¢°ìÉô¤Î¹âÂ®Å´Æ»Ï©Àþ¤Ï±¿µÙ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÖÏ¡ÃÏ¶è¤Ç¤ÏÃÏ¿Ì¸å¤Ë»³Êø¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¼Ö¤¬ÍîÀÐ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¿ÍÅªÈï³²¤ÏÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²ÖÏ¡¸©À¯ÉÜ¤ÏÍ¾¿Ì¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¡¢³Ø¹»¤òµÙ¹»¤È¤·¡¢¿¦¾ì¤òµÙ¶È¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë