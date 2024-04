無添加・無化調の⽶麺＆惣菜専⾨店！ 人気ベトナム料理店の新業態が麻布台ヒルズに登場（東京・神谷町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は「麻布台ヒルズ マーケット」にオープンした、学芸大学で人気のベトナム料理店が手がける無添加・無化調の⽶麺・惣菜専⾨店「カム バイ スタンドバインミー」。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

カム バイ スタンドバインミー(神谷町)

「スタンドバインミー」の新業態となる同店 写真:お店から

2024年3月13日、「麻布台ヒルズ マーケット」にオープンした「カム バイ スタンドバインミー」。学芸大学で人気のベトナム料理店「スタンドバインミー」の新業態で、無添加・無化調で作る同店初の⽶麺・惣菜専⾨店です。「Not Vietnamese, But Vietnamese.」をコンセプトにしており、フランス料理の調理法を取り入れたベトナム料理をイートインスペースやテイクアウトで味わうことができます。

「大山鶏と季節の生春巻き」 写真:食べログマガジン編集部

麻布台ヒルズ限定メニューの「大山鶏と季節の生春巻き」1,970円(2本セット)は今の時期、アスパラガスを丸ごと使うなど、ビジュアルも味わいも新感覚。「季節の春巻き 詰め合わせ」3,330円は味わいだけでなく、色彩もバラエティ豊かで手土産にも喜ばれそうです。

「季節の春巻き 詰め合わせ」 写真:食べログマガジン編集部

10時間以上かけて作る鶏ガラスープ(=フォン・ド・ヴォライユ)を使ったフォーも絶品。新潟県佐渡産の高アミロース米「亜細亜のかおり」の米粉と北海道産の無農薬馬鈴薯でんぷん、アルファ米を独自に配合し、無添加の自家製米麺・ブンを使った「自家製麺で作るサラダ麺 ボブン」1,900円など、具材たっぷりのエスニック和え麺も見逃せません。

「自家製麺で作るサラダ麺 ボブン」 写真:食べログマガジン編集部

店名にもあるバインミーはパン生地から徹底し、植物由来食材のみを使ったヴィーガン対応も行っています。「トロ茄子グリル 旨味ネギ油がけ」1,170円など麻布台の店舗では、ベトナム料理を軸に、タイやラオス、カンボジア、ミャンマーなどインドシナ半島の料理もそろうので要チェックです。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆カム バイ スタンドバインミー住所 : 東京都港区麻布台1-3-1 ガーデンプラザC 麻布台ヒルズマーケット B1FTEL : 03-6277-6887

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

