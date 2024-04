奇しくも同じ日に投稿、しかも意味深長…「リュ・ジュンヨルの元カノ」となった女優2人、心境は複雑？

俳優リュ・ジュンヨルの“元恋人”となったGirl's Day出身のヘリと女優ハン・ソヒが、同日にインスタグラムを更新して注目されている。

【写真】ハン・ソヒ、消したはずの“タトゥー”が復活?

ヘリは4月2日、自身のインスタグラムに「聖水洞(ソンスドン)、お出かけ」と書き、数枚の写真を公開した。

公開された写真は、彼女がイベント会場に訪れたときのもの。ヘリは身軽でスポーティーな服装で腹筋まで披露しており、無駄な肉のないスタイルの良さを見せつけた。

だがオンライン上で注目を集めたのは、このヘリの投稿のBGMに使われていた曲だ。ヘリはガールズグループKISS OF LIFEのメンバー、ナッティのソロ曲である『Sugarcoat』を選んでいる。

同曲には「勝手に判断した私の姿がすべてのわけがない」「見せたことない気持ちが素直に輝いたparty」「私はあなたが何を言っても、Just moveやりたいように」といった歌詞が出てくる。

(写真=ヘリInstagram)

これが今のヘリの複雑な気持ちを代弁しているのではないかと話題になっているのだ。

ハン・ソヒも同日に投稿、複雑な心境?

奇しくも同日、ハン・ソヒがリュ・ジュンヨルと破局後、初めてインスタグラムを更新した。彼女は特別なコメントなしに、数枚の写真をアップした。

自撮りからスタジオで撮った写真まで様々だったが、特に注目を集めたのは、不自然に挿入されたケーキの写真だ。

そのケーキには「これから花道だけが開かれるはずです」という応援のメッセージが書かれていた。これは熱愛騒動で苦労したハン・ソヒを慰めるメッセージと見られている。

(写真=ハン・ソヒInstagram)

先立って3月15日、ハン・ソヒとリュ・ジュンヨルに熱愛説が浮上した。すると、リュ・ジュンヨルと7〜8年にわたって交際し、昨年11月に破局したばかりのヘリがインスタに「おもしろいね」とコメントした。

そこから熱愛を認めたハン・ソヒが「私もおもしろいですね」などと過剰な反応を見せ、3人の三角関係が大きなイシューとなった。そんななかでリュ・ジュンヨルがヘリときちんと別れないまま、ハン・ソヒと関係を持ったのではないかという“乗り換え恋愛説”や“二股説”まで飛び出した。

一連の騒動は、ヘリとハン・ソヒが謝罪したことで一段落したかに見えた。しかし3月29日、ハン・ソヒが再び長文を上げ、「私が理解できないのは、別れた恋人に彼女ができたことの何がそんなにおもしろかったのか」などと書いた。その文章はすぐに削除されたが、騒動に再び火をつけることになった。

そして最終的に3月30日、ハン・ソヒとリュ・ジュンヨルは破局した。熱愛を認めてから、わずか2週間での決別だ。

(写真提供=OSEN)左からヘリ、リュ・ジュンヨル、ハン・ソヒ

その日から数日空け、4月2日にインスタを投稿したヘリとハン・ソヒ。“リュ・ジュンヨルの元恋人”となった2人は同じタイミングでインスタを投稿したが、どちらも心境は複雑なままなのかもしれない。

少なくとも一部のユーザーには、彼女たちの投稿が意味深長なものに見えている。

◇ヘリ プロフィール

1994年6月9日生まれ。韓国・京畿道出身。2010年にGirl's Dayのメンバーとしてデビュー。2014年に軍隊体験バラエティ番組『男の中の男』の女軍編に出演し、一躍注目を集めた。その後、大ヒットドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』(2015年)の主人公に抜擢され、女優業を本格化。映画『ムルゲ 王朝の怪物』(2018年)、ドラマ『ファイティン♡ガール!〜Miss Lee〜』(2019年)、映画『私のボクサー』(2019年)などで主演を務める。2019年にYouTubeチャンネル「私はイ・ヘリ」を開設。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1994年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。