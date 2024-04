Microsoftは3月27日(現地時間)、.NET Blogの記事「.NET 7 will reach End of Support on May 14, 2024」において、.NET 7が2024年5月14日でサポート終了になるとして警告した。同日以降、セキュリティ修正を含めたすべてのサポートが提供されなくなる。Microsoftでは、.NET 7を使用しているユーザーに対してできるだけ早く後継バージョンである.NET 8に移行するよう呼びかけている。

○.NETのサポートポリシー.NET 7は2022年11月にリリースされた。現在、Microsoftでは.NETに対して18か月間の「Standard Term Support(STS)」と3年間の「Long Term Support(LTS)」という2つのサポート期間を設け、原則として奇数バージョンにはSTSを、偶数バージョンはLTSを適用するというポリシーを採用している。.NET 7はSTSであるためサポート期間は18か月であり、2024年5月がその18か月目にあたる。.NETのサポート期間 出典:.NET Blog2024年5月14日は月例更新プログラムのリリース日でもある。Microsoftは、既知の重大な問題がある場合は、その日に.NET 7に対する最後のアップデートが提供される可能性があると説明している。それ以降は、.NET 7アプリケーション自体は引き続き実行できるものの、セキュリティ修正を含むすべての更新プログラムの提供は停止される。テクニカルサポートへもアクセスできない可能性があるという。Microsoftは.NET 7を使用する開発者に対して、できるだけ早く後継バージョンである.NET 8にアップグレードすることを推奨している。.NET 8のリリース日は2023年11月14日で、こちらはLTSなので2026年11月までサポートが受けられる。アップグレードの方法については次のサポートページで解説されている。新しい .NET バージョンにアップグレードする - .NET | Microsoft Learn統合開発環境であるVisual Studioは、Visual Studio 2022 17.6およびVisual Studio 2022 17.4において、 2024年6月のサービス更新以降は.NET 7コンポーネントがサポート対象外になるとのこと。既にインストールされているコンポーネントは影響を受けないが、不要であれば削除することもできる。