　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44798.73　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
43716.54　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41886.66　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41758.37　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41685.90　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41096.96　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40435.56　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40152.40　　均衡表転換線(日足)
40065.68　　6日移動平均線
40056.79　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39774.15　　25日移動平均線
39679.57　　均衡表基準線(日足)

39451.85　　★日経平均株価3日終値

39112.74　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38797.51 　　新値三本足陰転値
38573.07　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38471.19　　均衡表転換線(週足)
38451.33　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38226.92　　13週移動平均線
38033.66　　均衡表雲上限(日足)
37789.92　　ボリンジャー:-3σ(25日)
36961.58　　75日移動平均線
36397.04　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35815.84　　均衡表雲下限(日足)
35813.02　　均衡表基準線(週足)
35460.24　　26週移動平均線
34567.17　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34173.14　　200日移動平均線
32737.30　　ボリンジャー:-3σ(13週)
32347.41　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31534.14　　均衡表雲上限(週足)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
29234.58　　ボリンジャー:-2σ(26週)
26121.75　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　15.47(前日37.63)
ST.Slow(9日)　　35.81(前日55.16)

ST.Fast(13週)　 89.48(前日91.08)
ST.Slow(13週)　 89.11(前日89.64)

［2024年4月3日］

株探ニュース