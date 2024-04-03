

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44798.73 ボリンジャー:＋3σ(26週)

43716.54 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41886.66 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41758.37 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41685.90 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41096.96 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40435.56 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40152.40 均衡表転換線(日足)

40065.68 6日移動平均線

40056.79 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39774.15 25日移動平均線

39679.57 均衡表基準線(日足)



39451.85 ★日経平均株価3日終値



39112.74 ボリンジャー:-1σ(25日)

38797.51 新値三本足陰転値

38573.07 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38471.19 均衡表転換線(週足)

38451.33 ボリンジャー:-2σ(25日)

38226.92 13週移動平均線

38033.66 均衡表雲上限(日足)

37789.92 ボリンジャー:-3σ(25日)

36961.58 75日移動平均線

36397.04 ボリンジャー:-1σ(13週)

35815.84 均衡表雲下限(日足)

35813.02 均衡表基準線(週足)

35460.24 26週移動平均線

34567.17 ボリンジャー:-2σ(13週)

34173.14 200日移動平均線

32737.30 ボリンジャー:-3σ(13週)

32347.41 ボリンジャー:-1σ(26週)

31534.14 均衡表雲上限(週足)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

29234.58 ボリンジャー:-2σ(26週)

26121.75 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 15.47(前日37.63)

ST.Slow(9日) 35.81(前日55.16)



ST.Fast(13週) 89.48(前日91.08)

ST.Slow(13週) 89.11(前日89.64)



［2024年4月3日］



株探ニュース

