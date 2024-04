コスメブランド「M・A・C(メイクアップ アート コスメティックス)」の40周年を記念して、ディズニーの人気アイテムが勢ぞろいした「M·A·C 40 DISNEY BRING BACKS」が登場!

「アラジン」「シンデレラ」「マレフィセント」のキャラクターの世界観を表現したコレクションが数量限定で販売されます☆

M・A・C「40 DISNEY BRING BACKS」

発売日・販売店舗:

2024年4月5日(金):M・A・C LINEギフト先行発売2024年4月10日(水):ZOZOCOSME M·A·C 公式ショップ 先行予約開始2024年4月15日(月):M・A・C公式オンラインショップ/楽天M·A·C 公式ショップ 発売

「M・A・C(メイクアップ アート コスメティックス)」は、1984年にカナダのトロントで誕生したコスメブランド。

そんな「M・A・C」のブランド誕生40年を記念して、世代を超えて愛されるディズニーのキャラクターが登場するスペシャルアイテムが復刻!

今回登場するのは「アラジン」「シンデレラ」「マレフィセント」のキャラクターの世界観を表現した限定コスメです。

各作品のキャラクターからインスパイアされたアイテムで、多彩なルックがクリエイトできるコレクションになっています。

芯のあるソフトなルックには、ウォームトーンの「アラジン」、透明感のあるピュアな印象は、ブルーベースの「シンデレラ」、魅惑的な一面を引き出すには、ダークな色合いの「マレフィセント」

個性豊かなラインナップで、変幻自在なメイクが楽しめます☆

「アラジン」パッケージ

ディズニーアニメーション映画『アラジン』の舞台、アグラバー王国のリッチで鮮やかな色合いから着想を得た豪華な限定パッケージ。

温かみのあるウォームトーンで芯のあるソフトな表情にメイクアップできます☆

スモール アイシャドウ×9 ジャスミンズ ウィッシュ

価格:7,150円(税込)

カラー展開:

・リフラフ (ウォームトープ)

・ラグズ トゥ リッチズ (ライトピーチシマー)

・ノー オーディナリー ランプ (ライトローズ)

・ジャスミンズ ウィッシュ (ドゥオクロムブルーグリーンウイズレッドシマー)

・アグラバー (クールローズ)

・アブー (プラムウイズレッドパール)

・クリエイティブ コッパー (ウォームコッパー)

・リブ ザ ジーニー ライフ (ピューターシマー)

・シャドウイー レディ (ブラックンドプラム)

2019年の「M·A·C」の「アラジン」限定コレクションから、夢のアイカラーの世界が再び登場。

9色のアイシャドウはフロスト、ラスター、パールピグメント、マットの質感をセットイン。

スモーキーメタリック、デザートカラーで、「ジャスミン」のように意志ある眼差しが表現できます。

リップスティック

価格:3,960円(税込)

カラー:プリンセス インコグニート (ロージーニュートラル)

2019年の「M·A·C」の「アラジン」限定コレクションから、プリンセスの口もとにふさわしい、ニュートラルなピンクローズカラーのリップスティックが再登場。

クリーミーで発色の高いマットな唇に仕上がります。

リップガラス

価格:3,850円(税込)

カラー:ジュエルズ オン ジュエルズ (ロージーピンク)

2019年の「M·A·C」の「アラジン」限定コレクションから、宝石のように輝くリップグロスがカムバック。

温かみのあるピンクとゴールド色のパールで夢のような輝きが表現できます。

唇を柔らかくしてコンディションを整える保湿成分を配合(※)。

口紅の上から塗布することで、美しい仕上がりが長持ちします。

※ホホバ種子油

『シンデレラ』パッケージ

「シンデレラ」からインスパイアされたパール仕上げのライトラベンダーブルーの限定パッケージが登場。

ブルーベースのシェードで透明感のあるピュアな印象を演出します☆

スモール アイシャドウ×6 ストローク オブ ミッドナイト

価格:7,590円(税込)

カラー展開:

・ヴェイパライズ (クールホワイト)

・フルーフ! (ライトベージュ)

・オメガ (ソフトベージュトープ)

・クオリイ (クールトープ)

・サテン トープ (トープウイズシルバーシマー)

・ストローク オブ ミッドナイト(ブラックンドプラムシマー)

2015年の「M·A·C」の「シンデレラ」限定コレクションから、朝から真夜中まで魔法のように目もとを彩る6色のアイシャドウパレットが復活。

柔らかなニュートラル、きらめくゴールドの色合い、フロスト、マット、ブラークスパールの質感ミックスで、夢のようなルックが表現できます。

ラスターガラス リップスティック

価格:4,510円(税込)

カラー:ロイヤル ボール (ライトベージュ)

2015年の「M·A·C」の「シンデレラ」限定コレクションから、ツヤ発色のリップスティックが復刻。

シャイニーなピンクシェードで、どんなシーンでも主役級の輝きを放つリップです。

植物性オイルとヒアルロン酸による高い保湿力でぷるんとうるおいのある唇に仕上がります。

※ヒアルロン酸 (ヒアルロン酸Na)​

ピグメント

価格:4,400円(税込)

カラー:プリティ イット アップ (トープ)

2015年の「M·A·C」の「シンデレラ」限定コレクションから、マルチユースなピグメントが再登場。

きめ細かいピグメントが肌に溶け込むように馴染み、絶妙な陰影を演出します。

アイシャドウに重ね付けしたり、ラインを引いたり、使い方によって印象は自由自在に表現できます。

※容量ではなく重量で販売されています。製品の沈降により、容器が満杯になっていないように見える場合があります

「マレフィセント」パッケージ

ディズニーの最も象徴的なヴィランズ「マレフィセント」の世界観をモチーフとした、シックなブラックパッケージが登場。

ダークな色合いで魅惑的なルックが表現できます☆

ミネラライズ アイシャドウ デュオ

価格:6,820円(税込)

カラー:シー フー デアーズ (ブルー/グリーンシマー)

2010年の「M·A·C」の「マレフィセント」限定コレクションから、2色の限定アイシャドウがカムバック。

ブルーパールピグメントのかかったネイビーと、ライムグリーンのデュオで深い森を表現。

重ね付けしても、軽やかでグラマラスな輝きを放つアイテムです。

リップスティック

価格:6,820円(税込)

カラー:ダーク ディード (ディープパープル)

2010年の「M·A·C」の「マレフィセント」限定コレクションから、クリーミーなテクスチャーでツヤ感が引き立つリップスティックが復刻。

大胆に発色するバーガンディプラムカラーのリップスティックで悪の女王の帰還を祝うような演出ができます。

リップガラス

価格:3,850円(税込)

カラー:ローング スペル (ディープパープルシマー)

2010年の「M·A·C」の「マレフィセント」限定コレクションから、ガラスのような光沢のリップグロスが再登場。

ピンクパールピグメント入りのディーププラムカラーで唇をダークな夢の世界へ誘うコスメ。

唇を柔らかくしてコンディションを整える保湿成分を配合(※)。

口紅の上から塗布することで、美しい仕上がりが長持ちします。

※ホホバ種子油

「M·A·C」の40周年を記念したディズニーの人気コスメが復刻登場。

「M·A·C 40 DISNEY BRING BACKS」は、2024年4月15日(月)よりM・A・C公式オンラインショップ・楽天M·A·C 公式ショップなどにて発売です☆

