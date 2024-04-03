TASAKI“まるでジュエリー”限定イヤホン、艶やかな3連パール×ゴールドバーを配して
タサキ(TASAKI)から、「バランス ネオ(balance neo)」と「デインジャー ファング(danger fang)」をモチーフにした限定イヤホンが登場。2024年4月26日(金)から5月12日(日)まで東京・渋谷で開催される、TASAKI 70周年アニバーサリーエキシビション会場ほか、一部銀座本店などにて販売される。
パールジュエリーをデザインした限定イヤホン
TASAKIのブランド創業70周年を記念して登場する限定イヤホンは、あこや真珠があしらわれた、まるでジュエリーのような存在感と造形美が際立つイヤホンだ。
パーツが際立つブラックカラー、奥行きのある音響設定で
ボディのカラーは、いずれもハーフマットブラックを採用。パールの眩いホワイトと華やかなゴールドのアクセントが際立ち、顔回りに洗練された存在感を演出する。またイヤホン本体にはアルミニウム素材、ドライバーユニットは10mm径ダイナミック型を搭載し、奥行きと広さのあるサウンドフィールドの再現と、伸びのある中高域を両立した音響設計を叶えた。
詳細
TASAKI 限定イヤホン
取扱店舗：TASAKI 70周年アニバーサリーエキシビション会場、一部銀座本店や期間限定ストア
アイテム例：
・「バランス ネオ イヤホン」297,000円
本体仕様：アルミニウム、アクセサリー部分：あこや真珠,真鍮(ゴールドコーティング)
ケーブル：ハイグレードリッツワイヤーケーブル
・「デインジャー ファング イヤホン」264,000円
本体仕様：アルミニウム、アクセサリー部分：あこや真珠、真鍮(ゴールドコーティング)
ケーブル：ハイグレードリッツワイヤーケーブル
■TASAKI 70周年アニバーサリーエキシビション
「フローティング シェル(FLOATING SHELL)」
開催期間：2024年4月26日(金)〜5月12日(日)
場所：バツアートギャラリー / スタンドバイ(StandBy)
住所：東京都渋谷区神宮前5-11-5
時間：11:00〜19:00
※予約不要
【写真付きで読む】TASAKI“まるでジュエリー”限定イヤホン、艶やかな3連パール×ゴールドバーを配して