明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０１：１０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）
１６：５０ 仏・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・貿易収支
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
※中国，香港，台湾市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ダイセキＳ<1712>，イーサポート<2493>，アダストリア<2685>，バイク王<3377>，クスリアオキ<3549>，三協立山<5932>，ＯＳＧ<6136>，不二越<6474>，壱番屋<7630>，オンワード<8016>，平和堂<8276>，ＢＳ１１<9414>，ダイセキ<9793>
※東証スタンダード上場：アズパートナーズ<160A.T>
出所：MINKABU PRESS
０１：１０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）
１６：５０ 仏・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・貿易収支
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
※中国，香港，台湾市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ダイセキＳ<1712>，イーサポート<2493>，アダストリア<2685>，バイク王<3377>，クスリアオキ<3549>，三協立山<5932>，ＯＳＧ<6136>，不二越<6474>，壱番屋<7630>，オンワード<8016>，平和堂<8276>，ＢＳ１１<9414>，ダイセキ<9793>
※東証スタンダード上場：アズパートナーズ<160A.T>
出所：MINKABU PRESS