明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０１：１０　米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言
０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０　豪・住宅建設許可件数　
１０：３０　日・３０年物利付国債の入札
１４：００　日・日銀地域経済報告（さくらリポート）
１６：５０　仏・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５　独・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００　ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０　英・非製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・卸売物価指数
２０：３０　米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０　米・貿易収支
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数
※中国，香港，台湾市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：ダイセキＳ<1712>，イーサポート<2493>，アダストリア<2685>，バイク王<3377>，クスリアオキ<3549>，三協立山<5932>，ＯＳＧ<6136>，不二越<6474>，壱番屋<7630>，オンワード<8016>，平和堂<8276>，ＢＳ１１<9414>，ダイセキ<9793>
※東証スタンダード上場：アズパートナーズ<160A.T>

出所：MINKABU PRESS