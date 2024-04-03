4月4日の決算発表銘柄（予定）
　■引け後発表
　　◆本決算：
　　　<1712> ダイセキＳ [東Ｓ]
　　　<7630> 壱番屋 [東Ｐ]
　　　<9793> ダイセキ [東Ｐ]

　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<2685> アダストリア [東Ｐ] (前回15:00)
　　　<8016> オンワード [東Ｐ] 　(前回15:00)
　　　<8276> 平和堂 [東Ｐ] 　　　(前回15:00)
　　◆第1四半期決算：
　　　<2493> イーサポート [東Ｓ] (前回15:30)
　　　<3377> バイク王 [東Ｓ] 　　(前回15:30)
　　　<6136> ＯＳＧ [東Ｐ] 　　　(前回15:00)
　　　<6474> 不二越 [東Ｐ] 　　　(前回15:00)
　　◆第2四半期決算：
　　　<9414> ＢＳ１１ [東Ｓ] 　　(前回15:00)
　　◆第3四半期決算：
　　　<3549> クスリアオキ [東Ｐ] (前回15:00)
　　　<5932> 三協立山 [東Ｐ] 　　(前回15:00)
　　合計13社

※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。

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