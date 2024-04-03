明日の決算発表予定 クスリアオキ、アダストリアなど13社 (4月3日)
4月4日の決算発表銘柄（予定）
■引け後発表
◆本決算：
<1712> ダイセキＳ [東Ｓ]
<7630> 壱番屋 [東Ｐ]
<9793> ダイセキ [東Ｐ]
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<2685> アダストリア [東Ｐ] (前回15:00)
<8016> オンワード [東Ｐ] (前回15:00)
<8276> 平和堂 [東Ｐ] (前回15:00)
◆第1四半期決算：
<2493> イーサポート [東Ｓ] (前回15:30)
<3377> バイク王 [東Ｓ] (前回15:30)
<6136> ＯＳＧ [東Ｐ] (前回15:00)
<6474> 不二越 [東Ｐ] (前回15:00)
◆第2四半期決算：
<9414> ＢＳ１１ [東Ｓ] (前回15:00)
◆第3四半期決算：
<3549> クスリアオキ [東Ｐ] (前回15:00)
<5932> 三協立山 [東Ｐ] (前回15:00)
合計13社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース