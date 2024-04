バンダイスピリッツは、『ゴジラ』より「ゴジラ レザーデスクマット」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2024年8月発送予定。2024年8月発送予定「ゴジラ レザーデスクマット」(22,000円)70周年を迎える『ゴジラ』より、デスク周りの商品として「レザーデスクマット」が登場。本革を使用した高級感のある仕上がりで、ゴジラの特徴的なシルエットを表現した型押しが施されている。また、裏面には滑り止めの生地を縫い付け、使いやすさも追求したとのこと。本体外寸は約600×400mm。(C)TM & (C) TOHO CO., LTD.