¡Ú£Æ£±¡Û£Ò£Â³ÑÅÄÍµµ£¤ÎÎë¼¯²÷Áö¤ËÄÉ¤¤É÷¡¡¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¡Ö¥Õ¥í¥¢ÉôÊ¬¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡£Æ£±¤Î£Ò£Â¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¡Ê£´£¶¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡á£·Æü·è¾¡¡¢Îë¼¯¡Ë¤Ç³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£³¡Ë¤é¤¬¾è¤ë¥Þ¥·¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡Ê²þÎÉ¡Ë¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ£Ç£Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Æ£±Åìµþ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë£²£°£²£´¡×¤¬£³Æü¤ËÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥á¥¡¼¥¹ÂåÉ½¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Îë¼¯·èÀï¤Î¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î¡ËËÜÅö¤Î¸½¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£ÎÉ¤¤·ë²Ì¤À¤È¤¤¤¤¤¬¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡£¼Ö¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¡×¤È¿µ½Å¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼ê¤ÏÂÇ¤ÄÊý¿Ë¤À¡£Îë¼¯¤Ç¥Þ¥·¥ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Õ¥í¥¢¤ÎÉôÊ¬¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡ÖËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤ÇÈùÄ´À°¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â£°¡¦£°²¿ÉÃ¤«ÆÀ¤é¤ì¤¿¤é¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÂ®¤µ¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡Á°Àï¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢£Ç£Ð¤Ç£·°ÌÌö¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿³ÑÅÄ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤âÂç¤¤¯¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¥æ¥¦¥¤Ï¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î±þ±ç¡¢¤½¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥Þ¥·¥ó¤ÎÀÇ½¥¢¥Ã¥×¤Ç³ÑÅÄ¤Î²÷¿Ê·â¤Ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£