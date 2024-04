フルーツジュース専門店「果汁工房果琳」が、サンリオが開催する人気投票企画「2024年サンリオキャラクター大賞」とコラボレーション!

「シナモロール」や「クロミ」「ポムポムプリン」など、人気の9キャラクターのかわいいコラボジュースが登場します。

さらに2024年は購入特典として、コラボジュース1杯を購入するごとに、特別デザインの限定コースター計10種からランダムで1枚がもらえます☆

果汁工房果琳「2024年サンリオキャラクター大賞」コラボジュース

価格:テイクアウト 各637円(税込)/イートイン 各649円(税込)

サイズ:Mサイズのみ

販売期間:2024年4月11日(木)〜5月26日(日)

※在庫がなくなった場合は早期終了する可能性があります

販売店舗:全国のフルーツバー店舗(果汁工房果琳、Wonder Fruits、フルーツバーAOKI、V2&M)

※4月3日時点で178店舗(4月オープン店舗はオープン日より販売、 5月オープン店舗は販売対象外)

販売パターン:1店舗につき3商品ずつの販売となります。各店の販売商品は果汁工房果琳WEBサイトにて確認できます

青木商店が運営する「果汁工房果琳」などのフルーツバーが、サンリオが開催する人気投票イベント「2024年サンリオキャラクター大賞」とコラボレーション!

「2024年サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれた90キャラクターがエントリーし、WEBやサンリオショップなどからの投票により順位を決める、年に一度の人気ランキングイベントです。

世界中のファンが投票に参加し、投票数は2022年でおよそ2,600万票、2023年には4,400万票を超えるなど、年々注目度が増加しています。

「サンリオキャラクター大賞」と完熟フルーツを使った作り立てのジュースを提供する「果汁工房果琳」のコラボ企画は2022年よりスタート。

推しキャラクターのグッズとコラボ商品を一緒に撮影して楽しんだり、全商品制覇を目指して普段訪れる機会のない店舗を巡ったりと様々な楽しみ方ができ、毎回好評を博しています。

今回のコラボジュースには、キャラクターをそれぞれイメージした計9つのコラボジュースが登場。

新たに3キャラクターを追加し、よりパワーアップしています!

ジュースのイメージとなるのは、2023年サンリオキャラクター大賞で上位となった「シナモロール」「ポムポムプリン」「クロミ」「ポチャッコ」「ハローキティ」「マイメロディ」「ハンギョドン」「リトルツインスターズ」「タキシードサム」の9キャラクター。

各キャラクターのイメージにぴったりのネーミングと味わいの、バリエーション豊かなフルーツジュースを楽しめます。

コラボジュースは、かわいらしいポーズのキャラクターがそれぞれデザインされた専用カップで提供。

1店舗につきコラボジュース3種類ずつの取り扱いとなり、コラボジュース税込550円購入ごとに、2024年サンリオキャラクター大賞の投票シールを1枚がもらえます。

投票シールを店頭の投票用ポスターに貼ることで、好きなキャラクターに投票することが可能です。

また、購入特典として、コラボジュース1杯購入ごとに特別デザインの限定コースターが計10種の中からランダムで1枚もらえます☆

パターンA店舗「シナモロールのふわふわバナナミルク・クロミのツンデレブルーベリーミルク・タキシードサムのごくごくマンゴーパイン」

シナモロールのふわふわバナナミルク

ふわふわバナナミルク風味の「シナモロール」モチーフのドリンク!

「シナモロール」のかわいい専用カップにも注目です。

クロミのツンデレブルーベリーミルク

「クロミ」を「ブルーベリーミルク」で表現したコラボジュース。

ハートの髪飾りがかわいいイラストが描かれています。

タキシードサムのごくごくマンゴーパイン

「タキシードサム」は、チャームポイントのくちばしと同じ色の「ごくごくマンゴーパイン」

トロピカルなカラーで、元気をもらえます☆

パターンB店舗「ポムポムプリンのおひるねパイン・ポチャッコのうきうき黒ゴマバナナミルク・リトルツインスターズの夢みるベリーミックス」

ポムポムプリンのおひるねパイン

「ポムポムプリン」は優しいイエローのパインジュース。

ウィンクをした「ポムポムプリン」が描かれた専用カップもかわいい☆

ポチャッコのうきうき黒ゴマバナナミルク

「ポチャッコ」をイメージした「うきうき黒ゴマバナナミルク」

体にやさしい素材の黒ゴマと、バナナミルクを組み合わせたジュースです。

リトルツインスターズの夢みるベリーミックス

「リトルツインスターズ」らしい、ゆめかわな「ベリーミックス」のジュースです。

「キキ」とツインテールの「ララ」がかわいいポーズを取っているイラストに心癒されます。

パターンC店舗「ハローキティのなかよしりんごスムージー・マイメロディのメロメロイチゴミルク・ハンギョドンのにこにこレモネード」

ハローキティのなかよしりんごスムージー

りんごを使った「ハローキティのなかよしりんごスムージー」

爽やかな酸味と甘みを楽しめる、ごくごく飲めるスムージーです。

マイメロディのメロメロイチゴミルク

「マイメロディ」のをイメージした「マイメロディのメロメロイチゴミルク」

カップに描かれた「マイメロディ」は、ハート付きのリボンがお似合です!

ハンギョドンのにこにこレモネード

「ハンギョドン」をイメージした、暖かくなるこれからの季節にうれしい「レモネード」

「ハンギョドンのにこにこレモネード」専用カップでは、かわいらしいポーズの「ハンギョドン」に出会えます☆

コラボジュース購入特典「特別デザインコースター」全10種

コラボジュース購入特典として、2024年の特別デザインとなる限定コースターを、コラボジュース1杯購入ごとに1枚プレゼント!

ジュースの数に加え今回はコースターのバリエーションもパワーアップ。

コラボジュースのイメージキャラクターに加えシークレット1種を合わせた計10種類のコースターからランダムで1種類がもらえます。

ランダムでの配付となり、どのキャラクターが当たるか封を開けるまで分からないワクワク感を楽しめます。

※ランダム配付のため絵柄は選べません

2024年4月11日(木)から投票が始まる「2024年サンリオキャラクター大賞」にも参加できる、サンリオキャラクターたちのかわいいコラボフルーツジュース。

「2024年サンリオキャラクター大賞」コラボのジュースは、2024年4月11日(木)から5月26日(日)までの期間限定で、「果汁工房果琳」など178店舗にて発売です☆

