タリーズコーヒーから、2024年4月10日(水)より季節限定ドリンクが登場!

春爛漫の季節を彩るフローズン「甘熟苺ヨーグルトスワークル」と、“抹茶ティラミス”をモチーフにした「抹茶ティラミスシェイク」の2種類をラインナップ。

また、同日よりすっきりまろやかな「水出しアイスコーヒー」も期間限定で販売されます☆

タリーズコーヒー「季節限定ドリンク」

発売日:2024年4月10日(水)

タリーズコーヒーから、季節限定ドリンク2種類が登場。

春爛漫の季節を彩るフローズン「甘熟苺ヨーグルトスワークル」と、“抹茶ティラミス”をモチーフにした「抹茶ティラミスシェイク」の2種類が期間限定で販売されます。

さらに同日より、すっきりまろやかな「水出しアイスコーヒー」も発売。

タリーズが届ける春にふさわしい味わいを、気分に合わせて楽しめます☆

甘熟苺ヨーグルトスワークル

価格:690円(税込)

サイズ:Tallのみ

いちご×ヨーグルトを組み合わせたすっきりテイストの「甘熟苺ヨーグルトスワークル」

甘く熟したいちごの味わいをイメージしたフローズンとヨーグルトを合わせ、2層に仕上げています。

はじけるようないちごの甘酸っぱい香りが広がり、ヨーグルトのほどよい酸味とコクを楽しめる一杯です。

春らしいピンクと白の色合いは、カフェタイムを華やかに彩ります。

混ぜながら飲み進めて、ジューシーないちごの味わいと、まろやかな口あたりを堪能できます☆

抹茶ティラミスシェイク

価格:690円(税込)

サイズ:Tallのみ

“抹茶ティラミス”の味わいと見た目を表現した濃厚シェイク。

「抹茶ティラミスシェイク」には、香り高い宇治抹茶とマスカルポーネホイップを使用しています。

芳醇な宇治抹茶の風味と、マスカルポーネのミルキーなコクを存分に楽しめます。

和スイーツを食べているようなリッチな味わいを感じられるドリンクです。

水出しアイスコーヒー

価格:Short 415円(税込)、Tall 475円(税込)、Grande 535円(税込)

同日より、期間限定ですっきりまろやかな「水出しアイスコーヒー」も登場。

時間をかけてゆっくりと抽出することで、まろやかでコクのある味わいに仕上げられています。

好みのフード・スイーツとペアリングして楽しめる一杯です☆

春爛漫の季節を彩る「甘熟苺ヨーグルトスワークル」と、“抹茶ティラミス”モチーフの「抹茶ティラミスシェイク」が登場。

タリーズコーヒーの「季節限定ドリンク」2種類と「水出しアイスコーヒー」は、2024年4月10日(水)より発売です☆

