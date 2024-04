【PHOTO】Catch The Young、2ndミニアルバム「Fragments of Odyssey」発売記念ショーケースを開催

3日午後、Catch The Youngがソウル清潭洞(チョンダムドン)イルジアートホールにて、2ndミニアルバム「Fragments of Odyssey」の発売記念ショーケースを開催した。「Fragments of Odyssey」は昨年11月のデビューアルバム「Fragments of Youth」の連作アルバムであり、タイトル曲「Voyager」は互いに異なる存在であっても美しく融和され、一緒に生きていけるという慰めを届けるオルタナティブロックジャンルの楽曲だ。