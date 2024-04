ロッテリアから、「すみっコぐらし」とコラボレーションした「わくわくぎゅぎゅっと!!すみっコぐらしキッズセット」が期間限定で登場!

期間中、キッズセットメニューを注文すると「すみっコぐらし」のキャラクターが集合したデザインの親子で楽しめるおもちゃが付いてきます☆

ロッテリア「わくわくぎゅぎゅっと!!すみっコぐらしキッズセット」

販売期間:2024年4月16日(火)〜7月中旬 ※なくなり次第終了

販売時間:10:30〜

内容:「キッズセットメニュー」(A.キッズ チーズバーガーセット、B.キッズ てりやきバーガーセット、C.チキンからあげっとセット、D.おてがるパンケーキセット)4種類から1種類+「すみっコぐらしおもちゃ」(,△弔泙譟すみっコバッグ、△弔澆弔 すみっコだるま、ミニっと♪すみっコサコッシュ)3種類から1種類

販売店舗:全国のロッテリア ※さいたまスーパーアリーナ店、ZOZOマリンスタジアム店を含む一部店舗を除く

親子で楽しめる子ども向け商品として、様々な「キッズセット」を販売しているロッテリア。

そんなロッテリアから、「すみっコぐらし」とコラボレーションした「わくわくぎゅぎゅっと!!すみっコぐらしキッズセット」が、期間限定で登場!

「わくわくぎゅぎゅっと!!すみっコぐらしキッズセット」は、「キッズ チーズバーガー」「キッズてりやきバーガー」「チキンからあげっと(3本入り)」「おてがるパンケーキ(2枚)」から選べる「キッズセットメニュー」に、人気キャラクター「すみっコぐらし」のおもちゃがついたセット。

選べるおもちゃは、バッグを開くとミニルームが現れる「あつまれ!すみっコバッグ」、「すみっコぐらし」とロッテリアメニューのイラストシールが付いた「つみつみ すみっコだるま」、おでかけにぴったりな「ミニっと♪すみっコサコッシュ」の3種類です。

“つながり”や“ぎゅぎゅっと”を感じられるよう、「すみっコぐらし」のキャラクターが集合したデザインおもちゃは、親子で楽しめます☆

あつまれ!すみっコバッグ

バッグ:約L148×W30×H105mm

組み立てるとバッグになるペーパークラフト。

バッグを開くとミニサイズのお部屋が現れるかわいいデザインです。

様々な表情やポーズの「すみっコ」や「みにっコ」たちと一緒に遊んだり、お部屋の装飾が楽しめます。

お出かけにもぴったりな“わくわく”が詰まった持ち手付きバッグです☆

つみつみ すみっコだるま

本体:約Φ30×H80mm

シール:約H210×W148mm

一番上のだるまを倒さないように遊ぶだるまおとし。

好きな場所に貼って“わくわく”できる「すみっコぐらし」とロッテリアメニューのイラストを採用したシールも付いています。

シールを貼ると、5体のすみっコが積み重ねられているようなかわいらしいだるまおとしになります☆

ミニっと♪すみっコサコッシュ

サイズ:約H130×W90mm

肩にかけて持ち歩けるミニサイズのサコッシュバッグ。

元気で楽しく“わくわく”するようなイメージの黄色をベースに、「すみっコ」の仲間たちとロッテリアメニューのイラストが散りばめられた総柄のオリジナルデザインです。

お出かけにも活躍すること間違いなし☆

選べる3種類のおもちゃが付いた、「すみっコぐらし」のキッズセット。

ロッテリアの「わくわくぎゅぎゅっと!!すみっコぐらしキッズセット」は、2024年4月16日(火)〜7月中旬の期間限定で販売です☆

