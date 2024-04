SEVENTEEN、ベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」スケジューラーを公開

SEVENTEENが、本格的なカムバックのカウントダウンに突入した。本日(3日)、公式SNSを通じてベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」のプロモーションスケジューラーが公開された。スケジューラーには、映画「グランド・ブダペスト・ホテル」のオリジナルイラストで有名なマックス・ダルトン(Max Dalton)が参加したカバーイメージの一部と、コンテンツの公開スケジュールが含まれている。

今月7日に「17 IS RIGHT HERE」のプロモーションウェブサイトがオープンし、続いてトラックサンプラー、オフィシャルフォト、トラックリスト、ハイライトメドレー、「GOING SEVENTEEN」スペシャル、ミュージックビデオの予告映像など、多彩なコンテンツが順次公開される予定だ。また、スケジューラの下段に「With much more to come」というフレーズが書かれており、より多くのコンテンツが追加で公開されることを予告した。特に、スケジューラーの出演陣はSEVENTEEN、演出はCARAT(SEVENTEENのファン)と書かれている点が目を引く。これと関連し、所属事務所のPledisエンターテインメントは「今までSEVENTEENが出演した映画を、CARATがディレクティングしてきたことに対する感謝の意味を込めたもので、メンバーたちの約9年の足跡が盛り込まれたベストアルバムを楽しみにしてほしい」と伝えた。