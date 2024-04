全国のPARCO16店舗とサンエー浦添西海岸PARCO CITYにて、5月4日の「スター・ウォーズの日」を記念した特別イベント「STAR WARS G.W. COLLECTION」を開催!

人気ブランドとのスペシャルグッズや限定ノベルティ、POP UP STOREなどが展開される特別イベントです☆

PARCO「スター・ウォーズの日」記念「STAR WARS G.W. COLLECTION」

開催期間:2024年4月26日(金)〜5月12日(日)

実施店舗:

・全国のPARCO16店舗(札幌・仙台・浦和・渋谷・池袋・調布・ひばりが丘・錦糸町・吉祥寺・静岡・松本・名古屋・心斎橋・広島・福岡・PARCO_ya上野)

・サンエー浦添西海岸PARCO CITY

1977年の全米映画公開から常に進化を続け、今も世界中で愛され、世代を超えて人々をつなげている「スター・ウォーズ」シリーズ。

5月4日は、映画『スター・ウォーズ』の世界中のファンが「スター・ウォーズ」の文化を祝い、映画を楽しむ日である「スター・ウォーズの日」です。

由来は、劇中の名台詞 “May the Force be with you.”(フォースと共にあらんことを。)のMay the Force とMay the 4th (5月4日)をかけた語呂合わせから来ています。

5月4日は「スター・ウォーズの日」を記念した様々なイベントが実施されます。

そんな「スター・ウォーズの日」を記念し「STAR WARS G.W. COLLECTION」を全国のPARCO16店舗とサンエー浦添西海岸PARCO CITYにて開催。

人気ブランドとのスペシャルグッズや限定ノベルティ、POP UP STOREなどで特別イベントを盛り上げます☆

「スター・ウォーズ」とPARCO館内26ブランドによる100種類以上のスペシャルグッズ

先行販売:2024年4月26日(金)〜5月12日(日)まで

一般販売:2024年5月13日(月)〜

参加ブランド数:26ブランド

販売アイテム数:約100種類以上

「スター・ウォーズ」とPARCO館内の人気ブランドによるスペシャルアイテムをPARCO店頭・ONLINE PARCOにて先行販売!

「ダース・ベイダー」を描いたTシャツや「スター・ウォーズ」シリーズのアートを使用したグッズ、

普段使いしやすいファッションアイテムなどが約100種類以上販売されます。

※対象ブランド・先行販売アイテム・販売店舗についてはキャンペーンサイトより確認ください

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン、仕様が一部異なる場合があります

ONLINE PARCO限定ショップ

販売開始日:2024年4月26日(金)10:00〜

ONLINE PARCO限定ショップでも「スター・ウォーズ」グッズを販売。

「ルーク・スカイウォーカー」やロゴ、「ダース・ベイダー」がデザインされています。

ここでしか手に入らない限定ノベルティ

「STAR WARS G.W. COLLECTION」でしか手に入らない限定ノベルティも登場。

「ダース・ベイダー」のキューブリックや、キャンペーンビジュアルを使用した特別仕様の「ヴァイスシュヴァルツ」カードがプレゼントされます。

KUBRICK DARTH VADER (Rogue One Ver.)

対象期間:2024年4月26日(金)〜5月12日(日)

ONLINE PARCO対象期間:2024年4月26日(金)10:00〜5月12日(日)23:59

対象者:スペシャルアイテム(PARCO先行アイテム・PARCO限定アイテム)を含む15,000円(税込・合算不可)以上購入された方

対象期間中「スター・ウォーズ」グッズを購入された方にプレゼントされる「KUBRICK DARTH VADER (Rogue One Ver.)」

PARCO館内の人気ブランドによるスペシャルアイテムを含む税込み15,000円以上購入された方に先着で配付されます。

※無くなり次第終了

※対象ショップにてレジにてお渡し

※PARCO先行販売アイテム・PARCO限定販売アイテムは、キャンペーンサイトより確認下さい

『ヴァイスシュヴァルツ』特別仕様カード

対象期間:2024年4月26日(金)〜5月6日(月振休)まで

限定数量:全国3万名限定 ※なくなり次第終了

プレゼント引換期間:2024年4月26日(金)〜5月6日(月振休)まで

引換会場:PARCO各店舗により異なります。キャンペーンサイトより確認ください。

対象期間中、5,000円(税込・期間中合算可)以上購入された方にプレゼントされる、特別仕様のカード。

先着でキャンペーンビジュアルを使用した『ヴァイスシュヴァルツ』カードが配布されます。

※各店舗にて無くなり次第終了

※会場にてお買上レシートを提示ください

※5,000円(税込)・期間中対象PARCO内での購入合算可

全国10店舗のPARCOで期間限定POP UP STOREオープン

開催店舗:

2024年4月26日(金)〜5月12日(日)・札幌PARCO 7F・スペース7・仙台PARCO 本館4F・イベントスペース・浦和PARCO 1F・センタースペース特設会場・渋谷PARCO 5F・特設会場・静岡PARCO 4F・特設会場・名古屋PARCO 南館7F・PARCO SQUARE・広島PARCO 本館6F・PARCO FACTORY・福岡PARCO 本館5F・PARCO FACTORY・サンエー浦添西海岸 PARCO CITY 3F・グリーンゾーン2024年4月26日(金)〜6月9日(日)・心斎橋PARCO 6F・サテライト

「STAR WARS POP UP STORE」が全国のPARCO10店舗に期間限定でオープン。

キャンペーンビジュアルを使用したPOP UP STORE限定グッズのほか、「スター・ウォーズ」グッズがPARCOに大集合します!

STAR WARS EXHIBITION“PASSION STRENGTH POWER”

開催期間:

【渋谷】PARCO MUSEUM TOKYO(渋谷PARCO 4F)開催期間:2024年4月26日(金)〜5月13日(月) 11:00-21:00【心斎橋】PARCO GALLERY(心斎橋PARCO 14F)2024年5月17日(金)〜6月3日(月) 10:00-20:00

※入場は閉場の30分前まで※最終日18時閉場

入場料:一般 1,000円(税込)/小学生以下無料

主催:PARCO

キュレーション:NANZUKA

協力:ウォルト・ディズニー・ジャパン

デザイン:YAR

渋谷PARCO 4F「PARCO MUSEUM TOKYO (パルコミュージアムトーキョー)」では、「スター・ウォーズ」シリーズに結び付くPASSION/STRENGTH/POWERをテーマにしたイベントを実施。

世界各国のアーティスト、様々な「スター・ウォーズ」のキャラクターたちを表現するアートプロジェクト「STAR WARS EXHIBITION ”PASSION STRENGTH POWER”」が開催されます。

アーティストは佃弘樹氏、ジェームス・ジャービス氏、大平龍一氏、空山基氏、ダニエル・アーシャム氏など13名。

展覧会期と合わせて、大平龍一氏が制作した、「ダース・ベイダー」や「ミレニアム・ファルコン」の大型立体作品がパブリックアートとして登場します。

5月には大阪・心斎橋PARCOへの巡回も決定。

会場では、展覧会開催を記念した、展覧会記念商品の販売も実施されます。

公開25周年記念『ファントム・メナス(エピソード1)』初4K上映

開催期間:2024年5月3日(金・祝)〜5月6日(月振休)の4日間限定

開催会場:

・TOHOシネマズ仙台(仙台PARCO)

・ユナイテッド・シネマ浦和(浦和PARCO)

・ユナイテッド・シネマPARCO CITY浦添(サンエー浦添西海岸PARCO CITY)

世界中の「スター・ウォーズ」ファンにとって特別な日である、5月4日の「スター・ウォーズの日」

「スター・ウォーズの日」をお祝いするため、『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)』公開25周年の記念特別上映が対象のPARCO館内の劇場にやってきます。

記念撮影イベント

実施スケジュール:

・5月4日(土) 札幌PARCO 7F・スペース7

・5月4日(土) 仙台PARCO 6F・スペース6 サテライト会場

・5月4日(土) 名古屋PARCO 南館7F・PARCO SQUARE

・5月5日(日)サンエー浦添西海岸PARCO CITY 3F・吹き抜けスペース

・5月17日(土)・18日(日) 心斎橋PARCO 1F・正面入口丸柱前/14F・PARCO GALLERY

「スター・ウォーズの日」を記念したフォトスポットを背景に、記念撮影が楽しめます。

当日は会場で、コスチューム・キャラクターに会えるかもしれません。

どのキャラクターが来るかは、当日までのお楽しみです!

「スター・ウォーズ」14種のキャラクタースタチューを展示

展示期間:4月26日(金)〜5月12日(日)

開催会場/展示キャラクター:

札幌PARCO 7F・エスカレーター横 「チューバッカ」仙台PARCO 本館1F・アーケード側入口特設会場 「BB-8」「レイ」浦和PARCO 1F・センタースペース特設会場 「R2-D2」「C-3PO」池袋PARCO 本館1F・インフォメーション横特設会場 「ヨーダ」静岡PARCO 1F・正面入口通路 「カイロ・レン」「エリート・プレトリアン・ガード」名古屋PARCO 西館1F・正面入口(大津通側) 「ダース・ベイダー」心斎橋PARCO 12F・エスカレーター横 「ダース・ベイダー」広島PARCO 新館1F・入口通路前 「ストームトルーパー」福岡PARCO 新館1F・エントランス 「ボバ・フェット」「グローグー」サンエー浦添西海岸 PARCO CITY 2F・ブルーゾーン 「ダース・モール」

「スター・ウォーズ」14種のキャラクタースタチューを全国10か所のPARCOにて期間限定展示!

対象のPARCOに「スター・ウォーズ」のキャラクタースタチューが展示されます。

レゴ(R)ブロックワークショップ『でっかく作ろう!レゴ(R)スター・ウォーズ』/3Dモデル展示

『でっかく作ろう!レゴ(R)スター・ウォーズ』開催期間/会期/対象店舗/キャラクター:・2024年4月27日(土) 錦糸町PARCO 4F・無印良品内・木育広場・2024年4月28日(日) 調布PARCO 7F・イベントスペース・2024年5月6日(月振休) ひばりが丘PARCO 1F・特設会場レゴ(R)3Dモデル展示期間:2024年4月26日(金)〜5月12日(日)対象店舗:・錦糸町PARCO 6F・マリークヮント前・調布PARCO 7F・イベントスペース・ひばりが丘PARCO 1F・特設会場・吉祥寺PARCO 3F・エスカレーター前

対象のPARCOにてワークショップイベント『でっかく作ろう!レゴ(R)スター・ウォーズ』の開催や、3Dモデルの展示を実施。

「でっかく作ろう!レゴ(R)スター・ウォーズ」ではレゴ(R)ブロックを使って、大型モデルの各部分を組み立て、それぞれに組み立てたパーツを合体させ「ヨーダ」を完成させることができます。

人気ブランドによる約100種のスペシャルアイテムの先行販売やPOP UP STOREなどが実施される、5月4日の「スター・ウォーズの日」を記念した特別イベント。

PARCO「STAR WARS G.W. COLLECTION」は、2024年4月26日より開催です☆

