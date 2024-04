『スター・ウォーズ』『ハリー・ポッター』『ファンタスティック・ビースト』シリーズを一挙上映　神奈川の新ユナイテッドシネマにて

4月26日(金)に神奈川の映画館“ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい”にて、映画『スター・ウォーズ』『ハリー・ポッター』『ファンタスティック・ビースト』シリーズが一挙上映されることがわかった。

ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらいは、神奈川県のみなとみらいにあらたにオープンする映画館。オープニング特別上映として企画された今回の特集では、『ハリー・ポッター』『ファンタスティック・ビースト』の“魔法ワールド”シリーズ全11作品を、4月26日(金)から7月11日(木)まで上映する。

また、『スター・ウォーズ』シリーズのエピソード1から9までの全9作品を、5月3日(金)から5月6日(月)まで上映。『スター・ウォーズ/ファントム・メナス』(エピソード1)は、4Kバージョンで上映される。

各作品の上映日程など、詳細はローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい公式ホームページを確認しよう。