『スター・ウォーズ』『ハリー・ポッター』『ファンタスティック・ビースト』シリーズを一挙上映 神奈川の新ユナイテッドシネマにて
4月26日（金）に神奈川の映画館“ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい”にて、映画『スター・ウォーズ』『ハリー・ポッター』『ファンタスティック・ビースト』シリーズが一挙上映されることがわかった。
ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらいは、神奈川県のみなとみらいにあらたにオープンする映画館。オープニング特別上映として企画された今回の特集では、『ハリー・ポッター』『ファンタスティック・ビースト』の“魔法ワールド”シリーズ全11作品を、4月26日（金）から7月11日（木）まで上映する。
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また、『スター・ウォーズ』シリーズのエピソード1から9までの全9作品を、5月3日（金）から5月6日（月）まで上映。『スター・ウォーズ／ファントム・メナス』（エピソード1）は、4Kバージョンで上映される。
各作品の上映日程など、詳細はローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい公式ホームページを確認しよう。