HYBE主催『Weverse Con Festival』にSEVENTEEN、LE SSERAFIM、ENHYPENら7組 ジュンス、ジェジュンも
韓国の総合エンターテインメント企業・HYBEが6月15・16日に韓国・仁川のインスパイア・エンターテインメント・リゾートで開催するライブイベント『2024 Weverse Con Festival』のラインナップ第2弾7組が3日、発表された。
【写真】LE SSERAFIMソロショット
今回発表されたのは、SEVENTEEN、LE SSERAFIM、ENHYPENに加え、デビュー20周年のXIA（キム・ジュンス）、キム・ジェジュンが名を連ねた。XIAは2年連続、ジェジュンは初登場となる。さらに、クォン・ウンビ、THE NEW SIXもラインナップされた。
今月中にはトリビュート・アーティストを含めた最終ラインナップが発表される予定。
■『2024 Weverse Con Festival』ラインナップ
Billlie
BOYNEXTDOOR
CHUU
ENHYPEN ★
fromis_9
ILLIT
imase
JD1
JUSTB
キム・ジェジュン ★
クォン・ウンビ ★
LE SSERAFIM ★
SEVENTEEN ★
THE NEW SIX ★
TWS
XIA ★
&TEAM
ほか ★＝第2弾発表
【写真】LE SSERAFIMソロショット
今回発表されたのは、SEVENTEEN、LE SSERAFIM、ENHYPENに加え、デビュー20周年のXIA（キム・ジュンス）、キム・ジェジュンが名を連ねた。XIAは2年連続、ジェジュンは初登場となる。さらに、クォン・ウンビ、THE NEW SIXもラインナップされた。
■『2024 Weverse Con Festival』ラインナップ
Billlie
BOYNEXTDOOR
CHUU
ENHYPEN ★
fromis_9
ILLIT
imase
JD1
JUSTB
キム・ジェジュン ★
クォン・ウンビ ★
LE SSERAFIM ★
SEVENTEEN ★
THE NEW SIX ★
TWS
XIA ★
&TEAM
ほか ★＝第2弾発表