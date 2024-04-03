『2024 Weverse Con Festival』出演アーティスト第2弾発表

写真拡大

　韓国の総合エンターテインメント企業・HYBEが6月15・16日に韓国・仁川のインスパイア・エンターテインメント・リゾートで開催するライブイベント『2024 Weverse Con Festival』のラインナップ第2弾7組が3日、発表された。

【写真】LE SSERAFIMソロショット

　今回発表されたのは、SEVENTEEN、LE SSERAFIM、ENHYPENに加え、デビュー20周年のXIA（キム・ジュンス）、キム・ジェジュンが名を連ねた。XIAは2年連続、ジェジュンは初登場となる。さらに、クォン・ウンビ、THE NEW SIXもラインナップされた。

　今月中にはトリビュート・アーティストを含めた最終ラインナップが発表される予定。

■『2024 Weverse Con Festival』ラインナップ
Billlie
BOYNEXTDOOR
CHUU
ENHYPEN　★
fromis_9
ILLIT
imase
JD1
JUSTB
キム・ジェジュン　★
クォン・ウンビ　★
LE SSERAFIM　★
SEVENTEEN　★
THE NEW SIX　★
TWS
XIA　★
&TEAM
ほか　★＝第2弾発表