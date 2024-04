「ショー 音楽中心 in Japan」6月29日と30日にベルーナドームで開催決定!豪華ラインナップを予告

日本で行われるMBC「ショー 音楽中心」2024年上半期特集の開催日が決定した。



2日、MBCは公式SNSを通じて、2024 MBC「ショー 音楽中心 in Japan」開催のニュースを伝えた。



6月29日と30日、埼玉県のベルーナドームで「ショー 音楽中心」2024年上半期特集が開催される中、MBCは日程と共にラインナップの公開を予告し、注目を集めた。



ベルーナドームは3万人以上の観客を収容できるだけに、それに相応しい豪華K-POPアーティストたちの出演が期待される。



果たしてどのようなアーティストたちが参加し、新たなレジェンドステージを披露するのか注目される中、「ショー 音楽中心 in Japan」のラインナップは、4月11日に公開される予定だ。



「ショー 音楽中心 in Japan」は6月29日と30日の2日間、ベルーナドームで開催される。