イル・ヴォーロの最新アルバム『アド・アストラ』の日本盤CDが、5月22日(水)にリリースされることが発表された。セリーヌ・ディオン「マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン」やエルヴィス・プレスリー「サスピシャス・マインド」のカヴァーライヴ音源も日本盤ボーナス・トラックとして収録されている。デビュー15周年を飾る『アド・アストラ』は、オリジナル楽曲を中心に新境地を開拓し、彼らの持ち味でもある荘厳で美声溢れるハーモニーはそのままに、サウンド面でも大きく進化しダンサブルなサウンドも聴かせてくれている。

『アド・アストラ』



配信中https://sonymusicjapan.lnk.to/IlVolo_aa2024年5月22日日本盤CD発売日本盤のみボーナス・トラック3曲収録、歌詞対訳・解説付き\2,640(税込)SICP-65771.Per aspera...| ペル・アスペラ...2.Chiaro di luna | キアーロ・ディ・ルーナ3.Capolavoro | カーポラヴォーロ4.Frammenti di universe | フランメンティ・ディ・ウニヴェルソ5.Saturno e Venere | サトゥルノ・エ・ヴェネレ6.L'infinito | リンフィニート7.Opera | オペラ8.Il mondo all'incontrario | イル・モンド・アッリンコントゥラリオ9.Succede | スッチェーデ10. Who Wants to Live Forever | フー・ウォンツ・トゥ・リヴ・フォーエヴァー11. ...Ad astra | ...アド・アストラ日本盤ボーナス・トラック)※全てLIVE音源(2023年Arena di Verona公演)12.MY HEART WILL GO ON(CELINE DION Cover)| マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン(セリーヌ・ディオンカヴァー)13.SUSPICIOUS MINDS(ELVIS PRESLEY Cover)| サスピシャス・マインド(エルヴィス・プレスリーカヴァー)14.MAMMA QUEL VINO É GENEROSO(PIETRO MASCAGNI Cover)| 母さん、あのワインは強いね(ピエトロ・マスカーニ作曲カヴァレリア・ルスティカーナより)