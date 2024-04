【アトレ秋葉原3階】「雀魂 -じゃんたま-」キャラポップストアが4/6(土)オープン！ オリジナル描き下ろしイラスト使用グッズが登場！

バンダイナムコアミューズメントは、「雀魂 -じゃんたま-」キャラポップストアを2024年4月6日(土)よりアトレ秋葉原店にて開催する。秋葉原会期終了後は6月に博多にて開催される。

今回開催される「雀魂 -じゃんたま-」のキャラポップストアでは、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズや、麻雀牌(ぱい)風のドミテリアが販売されるほか、「雀魂 -じゃんたま-」に登場する魂天神社(こんてんじんじゃ)を模したミニゲーム「役満祈願!魂天神社謹製おみくじ」などが登場。

また「ナムコパークス オンラインストア」にて、オリジナルグッズの販売が行われるのでぜひチェックしてほしい。

【イベント情報】

■東京

<開催場所>

東京都千代田区外神田1-17-6 アトレ秋葉原1内 3階 キャラポップストア1号店

<開催期間>

2024年4月6日(土)〜5月26日(日) 営業時間 10:00~21:00



■福岡

<開催場所>

福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-74 キャナルシティ博多 サウスビルB1F バンダイナムコ Cross Store 博多

<開催期間>

2024年6月29日(土)〜7月21日(日) 営業時間 10:00~21:00



<WEBサイト>

https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/mahjongsoul/



雀魂 -じゃんたま- 公式サイト https://mahjongsoul.com/

【「雀魂 -じゃんたま-」の新規描き下ろしイラストのオリジナル商品が登場!】

「雀魂 -じゃんたま-」のキャラクター描き下ろしイラストを使用した商品がキャラポップストア アトレ秋葉原店に登場する。





■1. 雀魂 -じゃんたま- キャラポップストア アクリルスタンド

全4種 各1,500円

本体:90mm×125mm内 ※キャラクターにより異なる。

台座:50mm×30mm

「雀魂 -じゃんたま-」の描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド。

■2. 雀魂 -じゃんたま- キャラポップストア 雀牌(ぱい)風アクリルドミテリア

全4種 各990円

W39mm×H52mm×D8mm

「雀魂 -じゃんたま-」の描き下ろしイラストを使用した雀牌風アクリルドミテリア。

■3. 雀魂 -じゃんたま- キャラポップストア 雀牌(ぱい)風缶バッジコレクション

全10種 1個660円

W53mm×H78mm

※ランダム封入

「雀魂 -じゃんたま-」のイラストを使用した雀牌風缶バッジ。

■4. 雀魂 -じゃんたま- キャラポップストア ネコの手クッションキーホルダー

全2種 各2,222円

W80mm×H153mm

「雀魂 -じゃんたま-」に登場するネコの手をモチーフにしたクッションキーホルダー。

■5. 雀魂 -じゃんたま- キャラポップストア 缶マグネット付きギフト缶(キャンディー入り)

全4種 各1,500円

ブリキ缶:直径83mm 缶マグネット:直径57mm

「雀魂 -じゃんたま-」の描き下ろしイラストを使用した缶マグネットギフト缶。

【ミニゲーム「役満祈願!魂天神社 謹製おみくじ」が登場!】

鈴を鳴らしてかしわ手を打てば演出が始まる、デジタル抽選くじ。抽選の結果に応じて、描き下ろしイラストを使用した景品がもらえる。





料金:600円/1回



■大吉 雀魂 -じゃんたま- キャラポップストア お守り風チャーム

全4種

W45mm×H80mm

「雀魂 -じゃんたま-」の描き下ろしイラストを使用したお守り風チャーム。

■中吉 点棒風アクリルスティックキーホルダー

全4種

W20mm×H90mm

実際の麻雀にも使えそうなデザインの点棒風アクリルスティックキーホルダー。

■小吉 雀魂 -じゃんたま- キャラポップストア イラストシート

全8種

W25mm×H60mm

※絵柄は選べない

「雀魂 -じゃんたま-」の描き下ろしイラストを使用した千社札風ステッカー。

※インフォメーションの情報は発表時現在のもの。発表後予告なしに内容を変更、中止される場合あり。※画像はイメージ。※表示価格は全て税込み。※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りあり。

(C)2019 Soul Games, Inc. (C)2019 Yostar, Inc. All Rights Reserved. (C)Bandai Namco Amusement Inc.

