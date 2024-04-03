ÂæÏÑÅìÉô¤ÇÃÏ¿Ì Ê£¿ô¤Î·úÊª¤ËÈï³² Å´Æ»¤â°ìÉô¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë3Æü¸áÁ°7»þ58Ê¬¤´¤í¤Ëµ¯¤¤¿ÅìÉô³¤°è¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.2¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¡¢·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¤ê·¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»Ï©¤¬ÅÚº½Êø¤ì¤ÇÀ£ÃÇ¤·¤¿Â¾¡¢Å´Æ»¤â°ìÉô¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¦·úÊª¤ËÈï³² µß½õºî¶ÈÂ³¤¯
ËÌÉô¡¦¿·ËÌ»ÔÃæÏÂ¶è¤Ç¤Ï5³¬·ú¤Æ¤ÎÁÒ¸Ë¤¬ÅÝ²õ¡£3¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢1¿Í¤¬°ÍÁ³ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢µß½õºî¶È¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÖÏ¡¸©²ÖÏ¡»Ô¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¯·¹¤¤¤¿¡£Ê£¿ô¤Î½»Ì±¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¡¢¤Ï¤·¤´¼Ö¤Ë¤è¤ëµß½õºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë9¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5¿Í¤¬°ÍÁ³ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñËÉÉô¡Ê¹ñËÉ¾Ê¡Ë¤Ï³ÆÉôÂâ¤ËÈï³²¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤·¡¢°ìÉô¤ÎÈïºÒ¸½¾ì¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµß½õÉôÂâ¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢¦Å´Æ»¤Ï°ìÉô¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»Â³¤¯
ÂæËÌ¥á¥È¥í¤ÏÁ´Àþ¤Ç°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾ºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ËÌ¥á¥È¥í´Ä¾õÀþ¤Ç¤Ï±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÏÑÅ´Ï©¡ÊÂæÅ´¡Ë¤Ç¤ÏÅìÉô´´Àþ¤Î¾Ì·Ì¡Êµ¹Íö¸©¡Ë¡½Ë±ÎÓ¡Ê²ÖÏ¡¸©¡Ë´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¹âÂ®Å´Æ»¤Ç¤Ï¡¢°ìÉôÎó¼Ö¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤¿¡£
Æ»Ï©¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¸òÄÌÉô¡Ê¸òÄÌ¾Ê¡Ë¸øÏ©¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ÆÃÏ¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤äÍîÀÐ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅìÉô¡¦µ¹Íö¸©¤È²ÖÏ¡¸©¤ò·ë¤ÖÁÉ²Ö¸øÏ©¤ä²ÖÏ¡¸©¤òÅìÀ¾¤ò·ë¤ÖÃæ²£¸øÏ©¤Î°ìÉô¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÄ¥µ§¡¢ÍûÒÃ婷¡¢²«°°¾º¡¢ÎÓ¹ªû±¡¢¸â½ñ°Þ¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
¢¦·úÊª¤ËÈï³² µß½õºî¶ÈÂ³¤¯
ËÌÉô¡¦¿·ËÌ»ÔÃæÏÂ¶è¤Ç¤Ï5³¬·ú¤Æ¤ÎÁÒ¸Ë¤¬ÅÝ²õ¡£3¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢1¿Í¤¬°ÍÁ³ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢µß½õºî¶È¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÖÏ¡¸©²ÖÏ¡»Ô¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¯·¹¤¤¤¿¡£Ê£¿ô¤Î½»Ì±¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¡¢¤Ï¤·¤´¼Ö¤Ë¤è¤ëµß½õºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë9¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿¤¬¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5¿Í¤¬°ÍÁ³ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¦Å´Æ»¤Ï°ìÉô¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»Â³¤¯
ÂæËÌ¥á¥È¥í¤ÏÁ´Àþ¤Ç°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾ºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ËÌ¥á¥È¥í´Ä¾õÀþ¤Ç¤Ï±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÏÑÅ´Ï©¡ÊÂæÅ´¡Ë¤Ç¤ÏÅìÉô´´Àþ¤Î¾Ì·Ì¡Êµ¹Íö¸©¡Ë¡½Ë±ÎÓ¡Ê²ÖÏ¡¸©¡Ë´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¹âÂ®Å´Æ»¤Ç¤Ï¡¢°ìÉôÎó¼Ö¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤¿¡£
Æ»Ï©¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¸òÄÌÉô¡Ê¸òÄÌ¾Ê¡Ë¸øÏ©¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ÆÃÏ¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤äÍîÀÐ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅìÉô¡¦µ¹Íö¸©¤È²ÖÏ¡¸©¤ò·ë¤ÖÁÉ²Ö¸øÏ©¤ä²ÖÏ¡¸©¤òÅìÀ¾¤ò·ë¤ÖÃæ²£¸øÏ©¤Î°ìÉô¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÄ¥µ§¡¢ÍûÒÃ婷¡¢²«°°¾º¡¢ÎÓ¹ªû±¡¢¸â½ñ°Þ¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë