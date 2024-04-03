Acer、幅10cmのスリムデスクトップPC - 第13世代Core搭載、光学ドライブ付き
日本エイサーは4月3日、デスクトップパソコン「Veriton」シリーズの新機種「VX2715G-F76Y」「VX2715G-F58Y」を発売した。いずれもオープン価格。
Acer、幅10cmのスリムデスクトップPC - 第13世代Core搭載、光学ドライブ付き
置き場所を選ばない省スペース設計で、3タイプの映像出力に対応したマルチモニター環境に対応する法人向けデスクトップPC。変換効率80％以上を実現する80PLUS BRONZE 180W電源するほか、光学ドライブを備えて業務利用をサポート。USBキーボードやUSB光学マウス、マウスパッドも同梱し、届いてすぐ使うことが可能だ。
Acer、幅10cmのスリムデスクトップPC - 第13世代Core搭載、光学ドライブ付き
置き場所を選ばない省スペース設計で、3タイプの映像出力に対応したマルチモニター環境に対応する法人向けデスクトップPC。変換効率80％以上を実現する80PLUS BRONZE 180W電源するほか、光学ドライブを備えて業務利用をサポート。USBキーボードやUSB光学マウス、マウスパッドも同梱し、届いてすぐ使うことが可能だ。