【女子野球】巨人女子チームは３３試合、茨城ＧＧは報知新聞社杯に参戦…ヴィーナスリーグ日程発表
関東女子硬式野球連盟は３日、１３日に開幕する今季のヴィーナスリーグの概要と日程を発表した。
巨人女子チームや西武ライオンズレディース、エイジェックなどが参加するトップリーグの「リポビタン杯争奪プレミアヴィーナスリーグ」（大学、クラブ、企業）は、昨年より１チーム増えた１２チームが３回づつ総当たりする３３試合を戦う。中学リーグをサポートしていた「報知新聞社杯」は「プレミア」の下部リーグに移行、中学リーグは「埼玉西武ライオンズ杯」となる。リーグ創成期から参加してきた蒲田女子高、埼玉栄高などが脱退する一方で、８チームが加入。チーム数は５７に増え、一部は合同チームとして参戦し５０チームが４つのリーグに分かれて、秋までの長丁場を戦う。
女子チームを創設した片岡安祐美監督率いる茨城ゴールデンゴールズ（茨城）は、今季は人数がそろわないため全府中女子硬式野球倶楽部（東京）の一員として報知新聞社杯に出場する。
▼リポビタン杯プレミアヴィーナスリーグ（大学、クラブ、企業＝１２チーム）
アサヒトラスト（東京）、エイジェック（栃木）、読売ジャイアンツ（東京）、埼玉西武ライオンズレディース（埼玉）、ハナマウイ（東京）、ゴールドジムベースボールクラブ（東京）、ＺＥＮＫＯ ＢＥＡＭＳ（埼玉）、侍（埼玉）、秀明大（千葉）、平成国際大（埼玉）、日大国際関係学部（静岡）、尚美学園大（埼玉）
▼報知新聞社杯争奪ヴィーナスリーグ（大学、クラブ、企業＝１０チーム）
佐川急便（東京）、福島レッドホープス＆Ｒａｂｂｉｔｓ、駒沢ＲＩＳＥ（東京）、新波（東京）、ＩＮＦＩＮＩＴＹ（埼玉）、ＢＡＮＤＩＴＳ Ｇｉｒｌｓ（山梨）、ＨＡＹＡＢＵＳＡサウザン（神奈川）、日本ウェルネススポーツ大東京＆埼玉アグリスターズ、新潟医療福祉大（新潟）、全府中女子硬式野球倶楽部（東京）
▼ジャイアンツ杯争奪ヴィーナスリーグ（高校＝１５チーム）
岩瀬日大（茨城）、叡明（埼玉）、開志学園（新潟）、駒沢女子（東京）、作新学院（栃木）、秀明八千代（千葉）、日本ウェルネス（東京）、花咲徳栄（埼玉）、松本国際（長野）、横浜隼人（神奈川）、佐久長聖（長野）、大宮商（埼玉）、わせがく（群馬）、甲斐清和（山梨）、つくば国際大付＆成美学園
▼埼玉西武ライオンズ杯争奪ヴィーナスリーグ Ｕ―１５（中学＝１３チーム）
エイジェックユース（栃木）、オール京急（神奈川）、スルガマリンガールズ（静岡）、西湘Ｆｕｔｕｒｅ（神奈川）、ＩＮＦＩＮＩＴＹ Ｊｒ．（埼玉）、ボーイズリーグ東日本ガールズ（東京）、むさし野硬式野球団 ＡＬＬ ＳＨＩＮＥＳ（埼玉）、モンスターレディース（埼玉）、ＡＦＢ―ＢＡＴＳ（東京）、リトルシニア関東ドリームズ（東京）、ＷＥＳＴ ＴＯＫＹＯ 武蔵なでしこ（東京）、ＢｒａｖｅＨｅａｒｔ（神奈川）、香取チャーミング（千葉）