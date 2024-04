EL7Z UP、日本公式サイト＆ファンクラブがオープン！今後の日本活動に注目

2023年に韓国の音楽専門チャンネル・Mnetのガールズグループサバイバルオーディション番組「QUEENDOM PUZZLE」を通じて選抜された、フィソ(H1-KEY)、ナナ(woo!ah!)、ユキ(PURPLE KISS)、Kei(Lovelyz)、ヨルム(宇宙少女)、ヨンヒ(Rocket Punch)、チャン・イェウン(CLC出身)の7人で構成されたガールズグループEL7Z UPの日本公式サイトと日本公式ファンクラブ「EL7Z U JAPAN」が4月3日にオープンした。

ファンクラブに入会すると、イベント先行チケット販売や会員しか見ることのできないEL7Z UPメンバーの写真や動画、ボイスメールなどの限定コンテンツを楽しむことができる。さらに4月に早期入会した会員を対象にプレゼントキャンペーンも実施中だ。EL7Z UPは5月に日本で行われる「KCON」への出演も決定しており、今後の日本活動からますます目が離せない。

■オフィシャルサイト・ファンクラブ情報

「EL7Z UP OFFICIAL SITE / EL7Z UP JAPAN OFFICIAL FANCLUB EL7Z U JAPAN」

サイトはこちら

月額会費:600円(税込)



【オフィシャルサイトコンテンツ】

NEWS、PROFILE、DISCOGRAPHY



【ファンクラブコンテンツ】

TICKET、MOVIE、GALLERY、VOICE MAIL、GROUP CHAT、BIRTHDAY MESSAGE