50M550M

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　「BCNランキング」2024年2024年3月18日から24日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　REGZA

50M550M（TVS REGZA）

2位　REGZA

55M550M（TVS REGZA）

3位　REGZA

43M550M（TVS REGZA）

4位　BRAVIA XR

XRJ-55A80L（ソニー）

5位　AQUOS 4K

4T-C43FN2（シャープ）

6位　BRAVIA

XRJ-65X90L（ソニー）

7位　AQUOS 4K

4T-C50FN2（シャープ）

8位　VIERA

TH-55LX950（パナソニック）

9位　AQUOS 4K

4T-C42FL1（シャープ）

10位 REGZA

55X8900L（TVS REGZA）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。