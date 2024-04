オージーのフロントマン、ジェイ・ゴードンによると、リンキン・パークは女性シンガーを迎え、活動再開を計画しているらしい。ゴードンは、先週末(3月30日)放送された米カリフォルニアのラジオ局KCAL-FMの番組『Wired In The Empire With Mike Z』のインタビューで、リンキン・パークとの思い出を語る中で、こう発言した。「彼らはものすごくクールで、もちろん、素晴らしいバンドだ。長い間、一戦で活躍し、この先だってそうだ。チェスター(・ベニントン)がいなくて大変にはなるだろうけど、どうなるか見てみよう。俺は、彼らは女の子のシンガーを迎えたって聞いてる。俺はそう聞いた」

ゴードンは、「鵜呑みにしないでくれよ。俺はそのシンガーが誰なのか知らない。だけど、女性だって聞いてる。彼らはそうやって前に進もうとしているのかもしれない。興味深いよ」と、付け加えている。現時点、ゴードンの発言に関し、リンキン・パーク側からコメントはなされていない。リンキン・パークは、4月1日に開催された米ラジオ局iHeart Radio主催の<iHeart Music Awards 2024>にて、チェスターが生前、レコーディングしていた楽曲「Lost」でロック・ソング・オブ・ザ・イヤーを受賞した。Ako Suzuki