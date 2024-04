◆「TGC 松山 2024」四国地方で初開催決定

【モデルプレス=2024/04/03】7月13日に愛媛県武道館にて、四国地方初の「TGC MATSUYAMA 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、TGC 松山 2024)」を開催することが決定。4月2日に松山市内で実施した記者発表会には、EXILE TETSUYAが登壇し意気込みを語った。TGCでは、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、2015年に「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に開催をした「TGC 北九州 2015」を皮切りに、広島、富山、静岡、熊本、山梨、和歌山と年々開催地域を広げてきた。

◆池田美優・景井ひなら「TGC松山」出演者第1弾発表

◆池田美優ビデオレター全文

◆野志克仁氏(松山市長)コメント

◆中村時広氏(愛媛県知事)コメント

◆EXILE TETSUYAコメント

◆天野喜孝氏コメント

◆「TGC MATSUYAMA 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」開催概要

8都市目となる開催地として、TGC史上初の四国開催が決定。記念すべき四国初開催の地は「松山市」。愛媛県松山市は、海・山に囲まれた雄大な自然景観、全国的にも有名な温泉や城といった観光資源の数々、県内各所で見られる伝統文化など、多様な資源に溢れた非常にポテンシャルの高い地域。TGCのプラットフォームを活用したTGC松山の開催や情報発信により、地元の若者のみならず、全国の皆様に向けて松山市、そして愛媛県の魅力を最大限PRすることで、地域活性化への寄与を目指す。記者会見では、TGCを代表する人気モデル・池田美優からもビデオレターが到着。「私自身はまだ松山に行ったことがないのですが、海や山などの大自然に囲まれていて、あと、温泉というイメージがあります」と松山市の印象を明かし、「TGCはファンの皆さんと近くで会えるとても楽しみな機会です。TGC松山にお越しくださる皆様に、是非一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです!夏の松山、一緒に盛り上がりましょう!」と呼びかけた。また、主催である東京ガールズコレクション実行委員会、株式会社W TOKYO取締役COO・青木充の他、共催である野志克仁氏(松山市長)、中村時広氏(愛媛県知事)が登壇し、開催に向けて想いをコメント。さらにW TOKYOと共に、地方創生に取り組む株式会社LDH JAPANを代表して登壇したEXILE TETSUYAが「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト」に関する取り組みや松山市開催に向けての意気込みを語った。四国地方初開催となる「TGC 松山 2024」のテーマは「The Next Chapter」。明治27年(1894)の改築以降、大正、昭和、平成、そして令和。時代とともに輝き続ける、道後温泉本館。5年半に渡る保存修理工事を終え、歴史的、文化的価値を時代に受け継ぐ準備ができた愛媛県松山市のシンボルが再び息を吹き返す。130年変わらない松山の景色が帰ってきた最初の週末に、四国地方初となる「TGC 松山 2024」が開催される。今回のキービジュアルも、「TGC 北九州」「TGC しずおか」「TGC 和歌山」「TGC 熊本」に続き、「タイムボカンシリーズ ヤッターマン」など数多くの人気キャラクターのデザインや、「ファイナルファンタジー」シリーズのロゴ、イメージイラストを手がけ、国境を超えた支持を集める世界的アーティストの天野喜孝氏が「TGC 松山 2024」のキービジュアルのためにファインアートシリーズ「CANDY GIRL」を描き下ろした。さらに今回、豪華出演者第1弾が解禁。ゲストモデルに、バラエティからコメンテーターまで幅広く活躍し、国民的人気を誇る池田のほか、TikTokフォロワー1000万人超えの景井ひなに加え、安斉星来、川口ゆりな、鶴嶋乃愛らの出演が決定した。(modelpress編集部)この度はTGC 松山 2024、初開催おめでとうございます!東京のTGCはもちろん、全国各地のTGCに出演していますが四国初となる愛媛県松山市での開催に出演できてとても嬉しいです!私自身はまだ松山に行ったことがないのですが、海や山などの大自然に囲まれていて、あと、温泉というイメージがあります。そして空港では蛇口からみかんジュースが出てくると聞いたことがあるので是非試してみたいのと、そして海の幸をはじめとする美味しい食と温泉も楽しみたいなと思っています!TGCはファンの皆さんと近くで会えるとても楽しみな機会です。TGC松山にお越しくださる皆様に、是非一緒に盛り上げていただけたら嬉しいです!夏の松山、一緒に盛り上がりましょう!四国で初の東京ガールズコレクションが、松山市で開催できますことを大変うれしく思います。愛媛県をはじめ、実行委員会の皆様方、協賛や賛同いただいている企業・団体の皆様方、そして関係する皆様方のお力添えのおかげです。心から感謝を申し上げます。松山の魅力は、ちょうど国立公園に制定されて90周年を迎えています。目の前には「瀬戸内海」、そして、古事記や日本書紀にも登場し、3千年の歴史があり、日本最古の温泉といわれる「道後温泉」、また現存12天守の「松山城」、美味しい海の幸、山の幸と、たくさん魅力があります。特に「道後温泉本館」は、平成31年の1月から工事に入り、5年半を経て、いよいよ7月11日(木)から全館営業を再開します。その2日後に、この東京ガールズコレクション松山を7月13日(土)に開催できますことを大変ありがたく思います。日本最古の道後温泉と、最先端の東京ガールズコレクションの融合は、テーマ「The Next Chapter」と、まさにぴったりではないかと思っています。松山の魅力を、より多くの方々に再認識していただくこと、そして、松山の特に若い方々に刺激を、また愛着や誇りを持っていただく機会になればと思っていますので、本番に向けて大いに盛り上げていくため、皆様方のお力添えをお願いし、私からの挨拶とします。どうぞよろしくお願いいたします。この度、四国初の東京ガールズコレクションが、愛媛・松山で開催される運びとなりましたことを、大変うれしく思いますとともに、実施に向けご尽力をいただいた関係者の皆様に厚くお礼申し上げます。東京ガールズコレクション開催のお話は、約1年前に私が関係者からいただきました。過去の地方開催では、基礎自治体が中心になっている事例が多かったことから、大規模収容施設がある松山市に打診したところ、非常に前向きな御回答をいただきました。このため、愛媛全体の情報発信にもつながること、また道後温泉は愛媛県の顔でもあり、今年度は道後温泉本館のリニューアルオープンの時期であることから、県もバックアップすることで、成功裏に導くべく応援させていただきたいと思います。また、TGCが有する情報発信力を最大限に生かし、本県の魅力をより多くの方に知っていただくとともに、当日が大いに盛り上がることを期待しています。2022年11月に株式会社W TOKYOと株式会社LDH JAPANがパートナーシップを組み、全国各地で開催されるTGCの場を活用し、ダンスをはじめとするエンターテインメントと、自治体とのコラボレーションを通じた地域社会への貢献、SDGsの推進を目指すプロジェクトを始めてから、約1年半が経ち、僕も多くの地に行かせてもらいました。TGCのステージでは、LDH所属アーティストと地元のダンスを頑張っている学生さんとコラボレーションを行い、SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」を推進するダンスを通じた次世代育成とエンタテインメント体験機会の創出を行ってまいりました。また、僕自身でプロデュースさせていただいている、ダンスワークショップショーでは主に、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」を推進する、老若男女幅広くダンスに触れ合える機会の創出を軸に活動させていただいております。このイベントの醍醐味は、キッズエリアが用意されているので、親子で一緒に参加できるという点と、ダンスが得意・不得意など関係なく、キッズからご年配の方までどなたでも楽しんでいただけて、気づいたら踊っていて、運動ができて、良い汗をかいて健康に繋がっていくというのが魅力的だと思っています。“The Next Chapter”というテーマを基に、愛媛県松山市のシンボルである道後温泉本館が歴史を受け継ぎ、現代で新たな物語を紡ごうとしている様子をCANDY GIRLの自由で美しい姿と松山市の豊かな地域産品のイメージを取り入れてビジュアルを表現しました。時代を超えて世界中の方々から愛される松山市の魅力がTGC松山を通じて皆様へ伝わる事を心から願っております。日時:2024年7月13日(土)開場12:00 開演13:00 終演17:00(予定)会場:愛媛県武道館(〒790‐0948 愛媛県松山市市坪西町551)ゲストモデル:安斉星来、池田美優、大峰ユリホ、香川沙耶、景井ひな、加藤ナナ、川口ゆりな、雑賀サクラ、鶴嶋乃愛 他 ※50音順ステージ内容:ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース【Not Sponsored 記事】