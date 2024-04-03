The Ravens、最新シングル「Sympathy」配信リリース＆ツアー会場限定CD発売
The Ravensが、最新シングル「Sympathy」を配信スタート。そして、「Sympathy」を収録したライブ会場限定CDパッケージの発売が決定した。
「Sympathy」は、4月6日より始まる春ツアー＜The Ravens Live Tour 2024 SYMPATHY＞の開催を目前にしてのリリースとなり、スケール感大きく深みを湛えたサウンドで、人と人との”共鳴“を歌った楽曲である。ライブ会場限定CDパッケージは、Kjデザインのオリジナル紙ジャケット仕様のCDシングルと、ステンドグラスキーホルダーをセットした限定バンドルセットで、完全数量限定生産となる。
ツアー＜The Ravens Live Tour 2024 SYMPATHY＞は、全国12の会場で開催。4月6日YOKOHAMA BAY HALLからスタートし、5月25日渋谷Spotify O-EASTでの公演がファイナルとなる。
リリース情報
2024年4月3日(水)配信開始
https://theravens.lnk.to/sympathy
Pre-Add、Pre-Save＆ライブラリ追加キャンペーン
対象配信サイト:Apple Music、Spotify
期間：2024 年3月27日(水)19時00分〜2024年5月25日（土）23時59分
特典：「Sympathy」オリジナルスマートフォン壁紙
CP応募サイト：https://www.toneden.io/v-dd/post/the-ravens-sympathy
CPに関する詳細： https://theravens.jp/
ライブ・イベント情報
2024/4/6（土）YOKOHAMA Bay Hall OPEN 17:30 / START 18:30
2024/4/7（日）柏PALOOZA OPEN 17:30 / START 18:30
2024/4/13（土）岡山YEBISU YA PRO OPEN 17:00 / START 18:00
2024/4/14（日）神戸VARIT. OPEN 17:30 / START 18:30
2024/4/26（金）福岡 BEAT STATION OPEN 18:00 / START 19:00
2024/4/28（日）KYOTO MUSE OPEN 17:30 / START 18:30
2024/4/29（月・祝）Live House 浜松 窓枠 OPEN 17:30 / START 18:30
2024/5/11（土）THE BOTTOM LINE OPEN 17:00 / START 18:00
2024/5/12（日）梅田 CLUB QUATTRO OPEN 17:30 / START 18:30
2024/5/16（木）仙台 darwin OPEN 18:00 / START 19:00
2024/5/18（土）新潟GOLDEN PIGS RED STAGE OPEN 17:15 / START 18:00
2024/5/25（土）渋谷Spotify O-EAST OPEN 17:30 / START 18:30