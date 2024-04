リリース情報

SKY-HI × Nissyの楽曲「SUPER IDOL」のテンポとピッチをあげた「SUPER IDOL -Sped Up ver.-」が、本日4月3日に配信リリースされた。"Sped Up ver."は、TikTokを中心にSNSでも人気を集めバイラルヒットを産み、原曲を超える再生数を記録している楽曲も存在するなど、トレンドの1つとなっている。「SUPER IDOL -Sped Up ver.-」も、TikTokやInstagramなどのショート動画で使ってみては。