Apesが6月11日、徳間ジャパンよりメジャー1st EP『WANDERS』をリリースする。これに先駆けて、配信シングル「How are you?」が本日4月3日より配信開始となった。Apesは“次世代ロック研究開発室”(略称は次ロッ研。羊文学、Creepy Nutsを擁する現在の(株)次世代)が2021年に開催した初のオーディションにて、1000組を超える応募者の中からグランプリを獲得したトリオバンドだ。<SUMMER SONIC 2023>の“出れんの⁉サマソニ⁉ 2023”ほか、全国各地のロックフェスやサーキットイベントに出演するなど、純度の高いオルタナティブなロックサウンドと心地良いソングライティングセンスが注目を集めてきた。

2024年6月11日(火)発売【CD】TKCA-75214 ¥1,800(税込)▼収録曲1. Mustang2. GORILLA3. Replica4. 魔法はとけていた5. Bear in mind6. How are you?▼配信シングル情報「Replica」https://tjc.lnk.to/Replica「How are you?」https://tjc.lnk.to/How_are_you

■イベント/ライブ出演情報



▼<SUNDAY MONDAYS>4月08日(月) 下北沢 CLUB Que▼<三lll pre. “THATO”>4月29日(月) 南堀江 SOCORE FACTORY▼<“イイオルタナビ” #003>5月17日(金) 名古屋 ell FITS ALL▼<mogari presents. “How Do You Like vol.1”>5月30日(木) 心斎橋 火影▼<SAKAE SP-RING 2024>6月01日(土) 東海地区最大のライブサーキット6月02日(日) 東海地区最大のライブサーキット▼<鉄風東京 pre. Spring But Not Alone Tour 2024>6月21日(金) 酒田 hope6月22日(土) 新潟 club RIVERST