孤独だが心優しかった男が、歪んだ社会の狭間で<悪のカリスマ>に変貌していく衝撃のドラマを、アカデミー賞常連の実力派スタッフ・キャストで描いた傑作サスペンス・エンターテイメント『ジョーカー』(2019)

その圧倒的満足度と衝撃的ストーリーは、第76回ヴェネツィア国際映画祭で〈金獅子賞〉に輝き、第92回アカデミー賞で最多11部門ノミネート、ホアキン・フェニックスが主演男優賞の栄冠を手に入れました。

そんな『ジョーカー』の公開から5周年となる2024年、ついにその最新作となる『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』の公開が決定!

あわせて意味深かつ衝撃的なポスタービジュアルも解禁となりました。

ワーナー・ブラザース映画『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』

公開日:2024年10月11日(金)

そして世界興行収入は1,500億円(10億ドル)を突破、日本でも週末動員ランキング4週連続No.1を獲得、興行収入50億円/動員350万人超えを記録し、世界中で映画史を塗り替える未曾有の社会現象を巻き起こしました。

その公開から5周年となる2024年、ついにその最新作『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』が公開決定。

これまで内容が明かされてこなかった本作が、意味深かつ衝撃的なポスタービジュアルとともについにベールを脱ぎます。

タイトルに含まれる「Folie à Deux(フォリ・ア・ドゥ)」とはフランス語で「二人狂い」を意味し、妄想を持った人物Aと、親密な結びつきのある健常者Bが、あまり外界から影響を受けずに共に過ごすことで、AからBへ、もしくはそれ以上の複数の人々へと妄想が感染、その妄想が共有されることを意味する。

一体、本作ではどのようなストーリーが展開されるのか――

今は大きな謎に包まれており、『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』は、壮大な物語への期待が深まるタイトルといえます。

また世界解禁されたポスタービジュアルは、ジョーカーとしてのピエロメイクを施したアーサー(ホアキン・フェニックス)が、レディー・ガガ演じる女性とともにダンスする姿をスポットライトの中に映し出している。

笑いのある人生は素晴らしいと信じ、都会の片隅でピエロメイクの大道芸人として細々と生きていた孤独で心優しいアーサーが、ジョーカーへと衝撃の変貌を遂げていく様が描き出された前作。

新ビジュアルに浮かぶアーサーはいま、いったいどういう状況にあるのか?

そして狂気とも至福とも悲哀ともつかない二人の表情の裏には、一体何が隠されているのか?

意味深かつ衝撃的なポスタービジュアルから、新たに語られる前代未聞のジョーカーへの期待は高まるばかりです☆

映画『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』作品概要

監督:トッド・フィリップス

出演:ホアキン・フェニックス、レディー・ガガ

配給:ワーナー・ブラザース映画

心優しいアーサーがジョーカーへと衝撃の変貌を遂げた前作『ジョーカー』に続く最新作。

映画『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』は、2024年10月11日(金)より全国劇場公開です☆

© & TM DC © 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

