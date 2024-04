セイコーから、「ミッキーマウス」などのディズニーの人気キャラクターをあしらった置時計が登場!

アールデコを基調に透かし彫りでデザインした文字盤で、煌めく「ミッキーマウス」の手が時を刻む高級置時計を紹介していきます☆

セイコー ディズニー「ミッキーマウス」置時計

価格:11,000,000円(税込)※受注生産品

発売日:2024年7月6日

先行受注開始日:2024年4月3日

生産数:限定10台

サイズ・重量:高さ390×幅482×奥行き275mm 約15kg

材質:

・本体:金属(ステンレス、黄銅・金メッキ)

・下箱:木(MDFシカモア縮み杢つき板貼り・黒木地塗装研磨光沢仕上げ)

・ケース:ガラス(一部サンドブラスト仕上げ)、金属(アルミ・ヘアライン光沢仕上げ)

・鋼球(金・銀2種):金色(ステンレス・窒化チタンコーティング)、銀色(ステンレス)

動力:クオーツ制御モーター

時間精度:平均月差±15秒(気温5℃〜35℃で使用した場合)

使用電池:単1アルカリ乾電池×4本使用(電池寿命約2年)

セイコーから、「ミッキーマウス」などのディズニーの人気キャラクターをあしらった置時計が登場。

煌めく「ミッキーマウス」の手が時を刻む、10台限定受注生産の置時計です。

文字板は、ウォルト・ディズニーが「ミッキーマウス」を生み出した1920年代のアメリカで流行したアールデコを基調に透かし彫りでデザイン。

水が流れるようにレール上を走る鋼球が文字板裏側のバケットに収まり、その重さが歯車を伝わることで、針を動かす独特の機構が特長です。

文字板中央は「ミッキーマウス」の両手が指針となった「ミッキーハンズ」デザインです。

光が当たると美しく煌めく塗料入れが施されており、鋼球の動きに伴って針が動く様は上品かつ華やかで飽きることがありません。

また、文字板を構成する銀色のオーナメントには、ディズニーキャラクターたちがシルエットであしらわれています。

12時、3時、6時、9時位置のローマ数字はそれぞれのキャラクターをイメージしたカラーで塗料入れが施され時計に華やかさを添えます。

「ミニーマウス」は文字板中央の「ミッキーマウス」と見つめ合っているかのような配置もポイントです。

さらに台座には、ウォルト・ディズニーの言葉である“It all begins with dreams.”(すべては夢見ることから始まる)を記した銘板つき。

文末のサインはウォルトの直筆サインを再現したものです。

煌めく「ミッキーマウス」の手が時を刻む、アールデコ調の彫り透かしデザインが美しい置時計。

2024年7月6日に数量・受注販売される、セイコー ディズニー「ミッキーマウス」置時計の紹介でした☆

© Disney

※受注生産のため、商品のお渡しの時期は個別に案内されます

