全世界で話題沸騰。ハリウッドが圧倒的なスケールで描く、陰謀と策略渦巻く戦国スペクタクル・ドラマシリーズが、の「スター」にて独占配信中だ。

物語はいよいよ佳境。ついに最終話の配信を迎えるにあたって、なんと豪華出演者らが登壇する舞台挨拶付きの上映会が実施決定。壮大な“謀りごと”の結末を、大スクリーンで鑑賞できるチャンス。THE RIVERでは、この特別な機会に50名様をご招待する。

プレゼントキャンペーン概要

「SHOGUN 将軍」最終2話劇場上映イベント

※終了後に感想アンケートのオンライン回答をお願いします。

※ハッシュタグ「#SHOGUNラスト2話試写会」とともに、ぜひSNSで感想などをご投稿ください。

日時:

2024年 4月24日(水)

18:00開場/18:30開演/19:00開映予定

会場 :

ユナイテッド・シネマ豊洲 スクリーン10

〒135‐8614 東京都江東区豊洲2‐4‐9



上映時間 :

約120分 ※第9話・最終話連続上映予定

登壇者:

出演キャストによる舞台挨拶予定



応募締切:

2024年4月14日(日)23時59分まで

応募方法:

(Xで応募する場合)をフォロー後、応募用おっポストをリポスト、下部のフォームへ必要事項をご記入下さい。

【プレゼント】

「SHOGUN 将軍」最終2話劇場上映イベントに50名様ご招待!

出演キャストによる舞台挨拶予定



4月24日(水)

ユナイテッド・シネマ豊洲



フォロー&リポスト後、URLよりご応募4月14日〆 - THE RIVER (@the_river_jp)

(Instagramで応募する場合)をフォロー後、応募用ポストにいいね!、下部のフォームへ必要事項をご記入ください。

当選者数:

50名様(ペア招待ではございません)

当選発表方法:

当選者様には4月15日(月)以降、 @theriver.jp より当日の詳細情報とともに当選メールを送付いたします。そちらへの返信をもって当選確認となります。返信の期日を過ぎてしまった場合は、大変恐縮ですが当選権を放棄したものとみなし、別の方に当選権を譲渡させていただきます。予めご了承下さいませ。

注意事項:

※終了後に感想アンケートのオンライン回答をお願いします。ご記入いただいた内容は後日THE RIVERに掲載予定の記事に使用させていただくことがございます。

※当日はマスコミの取材が入る可能性がございます。

※当日会場にて撮影の参加に関する同意書をご提出いただきます。同意書をご提出いただけない場合は、イベントにご参加いただくことはできません。

※座席はランダム配布となります。

※試写会に関しまして、事前ならびに当日の会場へのお問い合わせはお控えください。

※当選状の転売や譲渡はできません。発覚した場合、無効となります。

※予告無く登壇者が変更となる可能性がございます。

※15歳未満の方はご入場及びご鑑賞頂けません。

※当日はマスコミの取材が入る可能性がございます。

© 2024 Disney and its related entities

「SHOGUN 将軍」は、ディズニープラスの「スター」にて独占配信中。

