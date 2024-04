1990年から2000年代にかけて公開された『ブレイド』シリーズを、(MCU)が蘇らせるリブート版が、2024年秋に撮影開始を予定していることがわかった。

映画やドラマのプロダクション情報を伝える米によって明らかになった。本作の米国公開は2025年11月7日を予定している。

2019年に製作が発表されたリブート版は、これまでに紆余曲折を経てきた。最初に監督に決定していたバッサム・タリク(『シュガーランドの亡霊たち』)が降板したことを受け、『ベルファスト71』(2014)などを手がけたフランス出身のヤン・ドマンジュが後任として決定したが、脚本家ストライキの影響で公開日が何度も変更に。

さらに、「ボクらを見る目」(2019)のマイケル・スターバリーが執筆したとされる脚本に少なくとも5人の脚本家が手を入れ、主役のブレイドがキャラクターの「四番手」に降格する事態にまでなったという。その脚本に主演のマハーシャル・アリが難色を示し、一時は降板の危機もあったと報じられたが、2023年12月にアリが「プロジェクトの方向性にはすごく勇気づけられます」としていたことから、脚本に納得して本格的に軌道に乗り始めたようだ。

リブート版でアリと並んでキャストに名を連ねるのは、ホラー映画『X エックス』シリーズの主演で知られるミア・ゴス、『マルコムX』(1992)などのデルロイ・リンドー、DCドラマ「クリプトン」(2018‐2019)のアーロン・ピエール。『LOGAN/ローガン』(2017)『ブレードランナー 2049』(2017)などのマイケル・グリーンが脚本を手がける。

『ブレイド(原題)』は2024年秋に撮影開始見込み。2025年11月7日に米国公開予定。

