WILYWNKA、新曲で森山直太朗の名曲「さくら(独唱)」をサンプリング
WILYWNKAが、森山直太朗の名曲「さくら(独唱)」をサンプリングした楽曲「SAKURA」を4月3日（水）デジタルリリースした。
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同楽曲は、仲間や恋人との別れ、そして新たな未来への期待を胸にした歌詞とともに、この季節の切なさと希望を感じさせる曲に仕上がっている。プロデュースはDJ UPPERCUT。アートワークは上岡拓也がオイルペインティングで手掛けた。
＜リリース情報＞
Artwork by Takuya Kamioka
WILYWNKA
「SAKURA」
2024年4月3日（水）Digital Release
https://linkco.re/VxaDfQb8
WILYWNKA公式SNS
Instagram https://www.instagram.com/wilywnka/
X https://twitter.com/wilywnka_
YouTube https://www.youtube.com/c/wilywnka
TikTok https://www.tiktok.com/@wilywnka__
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同楽曲は、仲間や恋人との別れ、そして新たな未来への期待を胸にした歌詞とともに、この季節の切なさと希望を感じさせる曲に仕上がっている。プロデュースはDJ UPPERCUT。アートワークは上岡拓也がオイルペインティングで手掛けた。
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WILYWNKA
「SAKURA」
2024年4月3日（水）Digital Release
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