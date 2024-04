和食好きにも、ビストロ好きにも刺さる！ 「Neki」西シェフとバーテンダー野村氏がタッグを組んだ大人ウケ◎な居酒屋

イマドキの酒場情報をお届けする当連載。今回は、今年1月オープンを迎えたグルメスポット「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」のB2Fにある、大人が喜ぶ居酒屋「Uké(ウケ)」をご紹介。

〈サク呑み酒場〉

今夜どう? 軽〜く、一杯。もう一杯。

イマドキの酒場事情がオモシロイ。居酒屋を現代解釈したネオ居酒屋にはじまり、進化系カフェに日本酒バー。どこも気の利いたツマミに、こだわりのドリンクがそろうのが共通点だ。ふらっと寄れるアフター5のパラダイスを、食べログマガジン編集部が厳選してお届け!

「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」にオープンしたジャンルレス酒場「Uké(ウケ)」

記事終盤に登場する〆の一皿にも注目

「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」といい「麻布台ヒルズ」といい、森ビルが手がける商業施設には、ただ単に「おいしい」だけではなく、時代の最先端を行くような食体験を提供するお店が多い。「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」のB2F、T-MARKET内に2024年1月16日(火)にオープンした「Uké(ウケ)」もその一つだろう。

店名は「幸運にめぐり合い、良いことが続く」という縁起の良い意味を持つ古い日本語「有掛(うけ)」に由来

料理を手がけるのは、日本橋兜町のイノベーティブレストラン「Neki」や世田谷代田の薪火料理「songbook」、代官山のカフェ「Mary Jane」を手がける西恭平シェフによるチーム。メインで腕を振るうのは、「Neki」の立ち上げから携わっている平井賢孝シェフだ。20歳から兵庫県但馬地方の居酒屋「TANIGAKI」、姉妹店のビストロ「OFF」にて料理人の道を歩みはじめ、上京後「Neki」で西シェフのもとで料理を学び、今回新店を任された。

写真左から、平井賢孝シェフ、西恭平シェフ

同店のドリンクを手がけるのは、蔵前の立ち飲みリカーショップ「NOMURA SHOTEN」と世田谷代田のカクテルバー&スタジオ「Quarter Room」のオーナー兼トップバーテンダーの野村空人氏。両者のタッグによりレストランのエッセンスと和食・居酒屋カルチャーを融合させ、これまでにない「ジャンルレス」で「居心地のいい」新しい居酒屋を体現する。

店内の照明・家具・装飾品・アート、器は「料理と同じく、作り手の手仕事を感じるものを使いたい」という西シェフによるセレクト。内装はデザイン事務所「CLOCK」が担当し、和と洋を感じるヴィンテージのインテリアに囲まれた、ゆったりとした大人な空間になっている。

バーカウンター、ロングテーブル、半個室ソファ席、テーブル席がありシーンに合わせて選べる

奥のカウンター席の前には、食材とともに、数種類のおばんざいが並ぶ。メニュー表にもお刺身、前菜、温菜、主菜などの文字が並び、和食料理店のような趣でもあるが、仕立ては和洋中さまざまだ。京都出身の西シェフが東京におばんざいを食べながらクラフト酒を味わえるお店が少なかったことに目をつけ、おばんざいをはじめとした和のもの、洋のもの、アジアンテイストのものを組み合わせたジャンルレスな居酒屋というコンセプトに至ったという。

鴨ハムきんぴらや山菜の天ぷらをつまみに、新感覚のタップカクテルで乾杯!

タップカクテル「緑茶割り」1,200円と「鴨ハム/牛蒡バルサミコきんぴら」1,400円

例えば日本の家庭料理としても定番のきんぴらは、たっぷりと鴨ハムがのったビストロ仕立てで供される。

鴨ハムの下にはたっぷりのきんぴらが潜んでいる

鴨ハムは山椒などのスパイスやハーブ、塩でマリネして一晩寝かせた鴨を、皮目の脂を落とすように焼き、その後低温でじっくり1時間ほど火入れして作り上げた。牛蒡のきんぴらにはバルサミコのフルーティーな酸を利かせており、洋のエッセンスも感じられる。

「山菜の天ぷら/木の芽マヨ」1,400円

ふきのとうやこごみ、タラの芽など、この時期ならではの山菜を使った天ぷらには、自家製の木の芽マヨネーズを添えている。味噌と卵黄を混ぜ合わせ、酒とみりんを少量加えた玉味噌に山椒の若葉である木の芽を加え、自家製のマヨネーズと合わせたソースだ。衣がふっくらと揚がったほろ苦い春の味覚に、クリーミーな木の芽マヨの香り高さが混ざり合う。

バーカウンターに座ればタップする様子を楽しむこともできる

これらの料理に合わせたいのが、ビアタップを使い注ぐお店オリジナルのタップカクテルだ。「緑茶割り」は「ヘンドリックス」というジン、粕取り焼酎、「櫻井焙茶研究所」の緑茶を合わせたタップカクテルで、ジンのハーバルな香りと、華やかな渋みの緑茶がベストマッチ。新しい切り口でお酒の価値を引き出す、野村空人氏の手腕が光る。

春の美しさが詰め込まれた繊細で鮮やかな魚料理に、メスカルが利いたほうじ茶割りを

「かます大葉巻き焼き/焦がし昆布オイル」(2,400円)

主菜で人気なのが、美しい春を詰め合わせたかのような一皿「かます大葉巻き焼き/焦がし昆布オイル」だ。この日は高知県産のかますを使用。かますは3枚におろして塩水で洗い、冷蔵庫で寝かしてから大葉で巻き込み、塩で味を調え、サラマンダー(高温の調理器具)で焼き上げている。

添えてあるのは静岡県の北山農園をはじめ、農家から直送してもらっている無農薬野菜だ。この日はゆでて塩で味を調えたスナップエンドウ、プチヴェール、黒キャベツの新芽、カブ、紅芯大根がお皿を彩る。そして最後に鰹だしとみりん、醤油を合わせた八方だしを使った焦がし昆布オイルをたらし、アリッサムという辛さのあるエディブルフラワーで春らしさを添えた。

温かい主菜と冷えたアルコールの組み合わせもまた一興

焦がし昆布オイルを回しかけることにより、焼き浸しや煮浸しよりも食材がベタッとせず、かますの香ばしい皮目の食感が味わえるのもうれしい。とはいえ仕立ては割烹料理のような繊細さで、力強い野菜の味わいも生かした味付けだ。

タップカクテル「ほうじ茶割り」1,300円

魚料理に合わせたいのが、同じくタップカクテルの「ほうじ茶割り」。スモーキーなメスカルとほうじ茶、麦焼酎の山猿、隠し味にアマレットを加えたカクテルで、黒糖やキャラメル、ラム酒のようなほろ苦く香ばしい甘さが印象的だ。

「ノッピー」をグビッと飲みつつ、パンチのある海鮮焼きそばで〆

「アメリケーヌ焼きそば」1,700円

「Uké」のすごさは、繊細な和食から、お酒がグイグイ進むパンチの利いた酒場メニューまで、バランスよくそろうところにある。「アメリケーヌ焼きそば」は、お酒を飲ませに来る食べ応えのある〆料理として完成度が高い。

都内の製麺所から仕入れた生の中華麺を茹でて、水で洗ってから、中華鍋に入れて強火でしっかり麺の周りを香ばしくコーティングする。その後中火に戻し、ネギとエビやイカ、貝などのシーフードを加え、アメリケーヌソースを合わせて炒める。仕上げに小口ネギ、青のりの代わりに乾燥したケールと海苔とゴマの粉末をふりかけて完成だ。

アメリケーヌソースの濃厚な味わいがクセになる、最高の〆麺

アメリケーヌソースとは、エビの殻を炒めて、香味野菜などと煮て作るフランス料理のソースのこと。同店のアメリケーヌソースは、エビのだしと香味野菜に加え、ウスターソースや八角をアクセントに入れて煮詰めたオリジナルだ。平打ちのような太麺の焼きそばはアルデンテで、噛みごたえがあり、麺によく絡んだオリエンタルな趣のアメリケーヌソースの味わいが咀嚼するたびに口の中に広がる。パンチのある居酒屋メシを求める人も、味わい深いビストロメシを求める人も満足できる一品だ。

「ノッピー」1,100円

「アメリケーヌ焼きそば」に合わせたいのが、鳥取発、ノンアル・ローアルコールクラフトビール専門ブランド「CIRAFFITI」と「NOMURA SHOTEN」が共同開発したビアテイスト飲料の「ノッピー」だ。ホッピーのように焼酎やジンなどリキュールの割材として楽しめるオリジナルローアルコールクラフトビールで、低アルコールながらアンバーエールのような苦みがあり、料理にしっかりと寄り添う。ノッピーをグビグビ飲みながら、ガツンとうまい焼きそばで〆てほしい。

思いもよらない組み合わせのメニューから定番のメニューまでがそろい、今までにない居酒屋体験が叶う「Uké」。和食好きもビストロ好きも、居酒屋好きも満足できる全方位ウケなお店だ。

【本日のお会計】

■食事

・鴨ハム/牛蒡バルサミコきんぴら 1,400円

・山菜の天ぷら/木の芽マヨ 1,400円

・かます大葉巻き焼き/焦がし昆布オイル 2,400円

・アメリケーヌ焼きそば 1,700円

■ドリンク

・タップカクテル 緑茶割り 1,200円

・タップカクテル ほうじ茶割り 1,300円

・ノッピー 1,100円

合計 10,500円

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆Uké住所 : 東京都港区虎ノ門2-6-1 B2F T-MARKETTEL : 03-6205-8899

撮影:外山温子

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

