ハイカジュアルブランド「MOUSSY(マウジー)」より、スペシャルコレクション「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024 EARLY SUMMER COLLECTIONが登場!

「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」が2024年4月25日で6周年を迎えることを記念した、ロカビリーファッションの「ミッキーマウス」たちがデザインされています☆

マウジー ディズニー「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024 EARLY SUMMER COLLECTION

発売日:2024年4月3日(水)

販売店舗:MOUSSY FLAGSHIP SHOP(The SHEL’TTER TOKYO 東急プラザ表参道原宿店B1階)、MOUSSYルミネエスト新宿店、SHEL’TTER WEBSTORE ほか

「SEEK A SIGN=奇跡を求める」をテーマに、他に類を見ないボリュームでMOUSSYでしか表現出来ないアイテムを創り出した特別なディズニーコレクション「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」

2024年のアーリーサマーコレクションとして「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」が2024年4月25日で6周年を迎えることを記念したファッションアイテムが展開されています。

主役は「6 = ロク → ROCK → ROCKABILLY」と連想を広げ、リーゼントヘアーにギター、サスペンダー、ループタイ、サドルシューズを合わせた、1950年代後半に世界的に大流行したロカビリーファッションの「ミッキーマウス」

ロックテイストのあるデザインに仕上げられたTシャツと、

スイーツパッケージ型デザインのミニショルダーバッグ、

1枚でもコーディネートしやすい、刺繍で表現したレトロなボーリングシャツが印象的なシャツ、

フロントにクロスステッチ刺繍で表現された「ミッキーマウス」のお顔が目を惹くリブニット、

花柄に「ミッキーマウス」のシルエットが隠れている、オリジナル柄のワンピース、

左胸にワンポイント刺繍、襟と袖口には配色を効かせたラインが入ったニットトップス、

シンプルにラインストーンで表現した「ミッキーマウス」のTシャツも展開されます。

また、夏にぴったりなアートを90年代風のハイビスカス柄に落とし込んだアロハシャツや「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のハートモチーフの総柄シャツとリンガーTシャツ、

お花の形になったボタンがアクセントになった総柄シャツ、

“I LOVE MICKEY AND MINNIE”のかわいいプリントがのった、アクティブな季節にぴったりのタンクトップ、

ファニーなポーズとスタイリングの「ミニーマウス」のTシャツ、

左胸にはスマイル満点で音楽を楽しんでいるような「ミニーマウス」をワンポイントに、

バックプリントにはキャッチーに大きく配置したテクノスタイルっぽい「ミニーマウス」をレイアウトしたTシャツなど、細部にまでアイデアの詰まったラインナップで展開されます。

今回のコレクションの為だけにオリジナルで描き起こされたデザインを使用した、2024年のアーリーサマーコレクション。

マウジーより発売されている「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024 EARLY SUMMER COLLECTIONの紹介でした☆

