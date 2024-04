サンリオから、人気投票企画「サンリオキャラクター大賞」の開始に合わせて、買って投票に参加できるグッズシリーズが登場!

2024年4月11日(木)より販売される第一弾では、40キャラクターのロゴ刺繍キーホルダーや、30キャラクターのシークレットラバーバンド、シークレットミニフォトアルバムキーホルダーが展開されます。

サンリオ「2024年サンリオキャラクター大賞グッズシリーズ」第一弾

発売日・販売ルート:

サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナーほか(一部取扱いの無い店舗もあります)発売日:2024年4月11日(木)発売販売個数制限:4月11日(木)〜4月17日(水)までは、1人につき、ロゴ刺繍タグキーホルダーは各キャラクター2個まで、シークレットラバーバンド、シークレットミニフォトアルバムキーホルダーは各10個までの販売となります※複数人分まとめてのお会計や並び直しは遠慮ください※4月11日(木)〜4月17日(水)までは店頭並びに電話での取り置きはできません※在庫についての問合せに関しては状況により対応できない場合があります※状況により、予告なく制限が変更になる場合があります。また、店舗により販売方法が異なる場合がありますサンリオオンラインショップ発売日:2024年4月11日(木) 11:00〜販売個数制限:4月11日(木)〜4月17日(水)までは、1人につき、ロゴ刺繍タグキーホルダーは各キャラクター2個まで、シークレットラバーバンド、シークレットミニフォトアルバムキーホルダーは各10個までの販売となります※状況により、予告なく制限が変更になる場合があります

サンリオが毎年開催している人気投票企画「サンリオキャラクター大賞」の開始に合わせて、2024年も全国のサンリオショップなどに、買って投票に参加できるグッズシリーズが登場!

第一弾は店頭での投票がスタートする4月11日(木)より販売を開始。

40キャラクターをラインナップしたロゴ刺繍キーホルダー、30キャラクターのシークレットラバーバンド、同じく30キャラクターのミニフォトがコレクションできるシークレットミニフォトアルバムキーホルダーが展開されます。

「がおぱわるぅ」や「ぺたぺたみにりあん」は、サンリオショップ向けでは初のグッズ化です。

さらに、サンリオキャラクター大賞開催期間中に第二弾、第三弾の商品発売も予定されています☆

ロゴ刺繍タグキーホルダー

価格:各594円(税込)

種類:全40種

カラフルなキャラクターのロゴ刺繍が入ったキーホルダー。

キーホルダーには「ハローキティ」や「マイメロディ」をはじめ、

「リトルツインスターズ」、「ポムポムプリン」、

「シナモロール」、

「クロミ」、「ポチャッコ」、

「タキシードサム」、

「ハンギョドン」、「けろけろけろっぴ」、

「バッドばつ丸」、

「あひるのペックル」、「マイスウィートピアノ」などが登場。

ネームロゴのタグにキャラクターのチャームが揺れるかわいいキーホルダーです。

そのほか「こぎみゅん」、

「ウィッシュミーメル」、

「マロンクリーム」、

「ルロロマニック」、

「ぐでたま」、

「KIRIMIちゃん.」、

「コロコロクリリン」、

「ウサハナ」、

「ディアダニエル」、「みんなのたあ坊」、

「チャーミーキティ」、

「ニャニィニュニェニョン」、

「パティ&ジミー」、「まるもふびより」、「かぶきにゃんたろう」、「シュガーバニーズ」のほか、

「チアリーチャム」、

「おさるのもんきち」、

「タイニーチャム」、

「ジュエルペット」、

「ゴロピカドン」、「るるる学園」、

「yoshikitty」、

「ハローミミィ」、「ぺたぺたみにりあん」、

「がおぱわるぅ」、

「はなまるおばけ」の全40種類がラインナップされています☆

シークレットラバーバンド

価格:各440円(税込)

種類:全30種 ※各A/B/Cパターン10キャラクター各1個入り

ラインナップ:

Aパターン:シナモロール、リトルツインスターズ、ハンギョドン、あひるのぺックル、マロンクリーム、チャーミーキティ、タイニーチャム、ウィッシュミーメル、ぐでたま、がおぱわるぅBパターン:ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ウサハナ、コロコロクリリン、まるもふびより、ルロロマニック、はなまるおばけCパターン:クロミ、ポチャッコ、タキシードサム、マイスウィートピアノ、KIRIMIちゃん.、チアリーチャム、パティ&ジミー、ハローミミィ、こぎみゅん、ぺたぺたみにりあん

手首に巻いたり、バッグのハンドルなどにつけて楽しめるスナップボタン仕様のバンドです。

ボタンは2段階で調節が可能。

Aパターンは、「シナモロール」「リトルツインスターズ」「ハンギョドン」「あひるのぺックル」「マロンクリーム」「チャーミーキティ」「タイニーチャム」「ウィッシュミーメル」「ぐでたま」「がおぱわるぅ」の10種類。

ほかにも「ハローキティ」「マイメロディ」「ポムポムプリン」「けろけろけろっぴ」「バッドばつ丸」「ウサハナ」「コロコロクリリン」「まるもふびより」「ルロロマニック」「はなまるおばけ」が入ったBパターン。

「クロミ」「ポチャッコ」「タキシードサム」「マイスウィートピアノ」「KIRIMIちゃん.」「チアリーチャム」「パティ&ジミー」「ハローミミィ」「こぎみゅん」「ぺたぺたみにりあん」のCパターンが用意されています☆

※中身は選べません

シークレットミニフォトアルバムキーホルダー(エンジョイアイドルシリーズ)

価格:各748円(税込)

種類:全30種 ※各A/B/Cパターン10キャラクター各1個入り

商品仕様:

・収納可能なサイズ:約4.6cm×3.6cm

・32ポケット付き

・表紙にお気に入りの1枚を入れられるポケット付き

・写真を保護する透明硬質シート付き

・バッグなどに下げられるキーホルダー付き

商品ラインナップ:

Aパターン:リトルツインスターズ、シナモロール、ハンギョドン、あひるのぺックル、マロンクリーム、チャーミーキティ、タイニーチャム、ウィッシュミーメル、まるもふびより、がおぱわるぅBパターン:ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ウサハナ、コロコロクリリン、ぐでたま、ルロロマニック、はなまるおばけCパターン:クロミ、ポチャッコ、タキシードサム、マイスウィートピアノ、KIRIMIちゃん.、チアリーチャム、パティ&ジミー、ハローミミィ、こぎみゅん、ぺたぺたみにりあん

大切なIDフォト(証明写真)をコレクションできるミニフォトホルダー。

ホック付きですっきりまとめておけるので持ち歩きにも便利です。

※中身は選べません。

サンリオ「2024年サンリオキャラクター大賞グッズシリーズ」第二弾

発売日:2024年4月24日(水)

4月24日発売の第二弾シリーズ。

応援しているキャラクターを身につけたり持ち歩いたりして、大好きなキャラクターを応援しよう!というコンセプトのグッズがラインナップされています。

※販売ルートおよび販売個数制限については後日サンリオ公式サイトにて発表

窓付きフェイス形ポーチ(全13種)

価格:各1,980円(税込)

キャラクターラインナップ:ハローキティ、マイメロディ、リトルツインスターズ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ポチャッコ、タキシードサム、ハンギョドン、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ぐでたま、こぎみゅん

コロンとした形がかわいいフェイス形のポーチ。

透明窓付きで、マスコットを汚さずにかわいく覗かせながら一緒におでかけができます。

さらに、内側に透明ポケット付きで、アクリルスタンドや缶バッジの収納も可能です。

2WAYドールバッグ(全9種)

価格:各3,498円(税込)

キャラクターラインナップ:ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、クロミ、ポチャッコ、シナモロール、タキシードサム、ハンギョドン、バッドばつ丸

ショルダーバッグとして、またキャリーケースのハンドルに装着しても使える2WAYタイプ。

ドールタイプなので、使わない時もぬいぐるみのように飾って置いておけます。

スマートフォンやコインケース、プチタオルなどお出かけ時に必要なものが入るサイズのドールバッグです。

えらんでデコカチューシャ

価格:1,298円(税込)

好きなカラーのカチューシャに、キャラクターのデコレーションパーツを2つ、モチーフのデコレーションパーツを2つ選んでセットし、自分だけのカチューシャを作れる楽しいイベントグッズです。

カチューシャはカラーストーン付き。

デコレーションパーツはカチューシャの穴の部分にはめこんでセットできる仕様です。

※サンリオオンラインショップでの販売はありません

2024年サンリオキャラクター大賞 概要

スケジュール:

投票期間:2024年4月11日(木)〜5月26日(日)※WEB投票は4月11日(木)11時〜5月26日(日)17時まで※いちご新聞投票のみ4月10日(水)〜初回速報(1〜10位):2024年4月16日(⽕) 13時「Sanrio+」限定発表(1〜20位):2024年4月26日(⾦) 12時ごろ中間発表(1〜20位):2024年5月9日(木) 13時※投票サイト上で「Sanrio+」IDでログインすると全順位(1〜90位)を⾒ることができます。結果発表(1〜90位):2024年6月16日(日) ※「SANRIO FES 2024」にて発表。詳細は後日公開予定※各発表時間については変更の可能性があります。

参加キャラクター :90キャラクター

投票方法:「サンリオキャラクター大賞」は、年齢・性別を問わずだれでも投票できます ※各投票方法の詳細は後日発表されます。

・WEB投票

・サンリオショップで投票(チップde投票)

・サンリオオンラインショップ本店で投票

・いちご新聞投票 ※いちご新聞投票のみ4月10日(水)5月号(4月10日(水)発売)、6月号(5月10日(⾦)発売)についている投票用紙を使用して投票できます。(コピー不可)

・【「Sanrio+」会員限定】スマイル投票(サンリオショップ「チップde投票」・WEB投票)

・【「Sanrio+」会員限定】まいにち投票スタンプ チケット投票(WEB投票)

・【「Sanrio+」会員限定】サンちゅっ♡ゲーム チケット投票(WEB投票)

・【「Sanrio+」会員限定】「なかよしキャラさがし」で投票(WEB投票)サンリオとコラボしている企業・団体のWEBサイトや商品等に掲載されている「なかよしキャラ」の名前を探すと投票できます。

・サンリオ以外での投票

買って投票に参加できる、キーホルダーやバンドなどのグッズシリーズ。

2024年4月11日(木)から販売開始される「2024年サンリオキャラクター大賞グッズシリーズ」の紹介でした☆

