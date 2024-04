TWICE サナ＆(G)I-DLE ミヨン、週末デートを満喫！プリクラで密着ハグも…近況が話題（動画あり）

TWICEのサナと(G)I-DLEのミヨンが楽しそうな近況を公開した。サナは2日、自身のInstagramに「週末デート」という短いコメントと共に数枚の写真と動画を投稿した。写真によると彼女は、親友のミヨンと一緒に遊びに出かけ、週末を楽しんだ様子がうかがえる。2人はキャップを被ったラフな服装で腕を組みながら街中を歩いており、仲睦まじい雰囲気をアピールした。また2人で撮ったプリクラでは、笑顔でぎゅっと抱き合ったり、お茶目なポーズのショットでファンを微笑ませた。

ミヨンも自身のInstagramにサナとのツーショットを複数公開し、愛情をアピールした。この写真を見たネットユーザーたちは「大好きな2人」「双子みたい」「楽しそうなデート」などの反応を見せた。TWICEは7月に大阪と神奈川にて、ワールドツアーのスタジアム公演「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」を開催する予定だ。(G)I-DLEは最近、ソウル高尺(コチョク)スカイドームにて行われた「MLBワールドツアーソウルシリーズ2024」の開幕戦で祝賀公演を披露し、話題を集めた。